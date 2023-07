V 8. lige A je 120 hráčskych zmien v 16 kluboch

Ôsmoligistov čaká 30-kolová sezóna.

Väčšina účastníkov novovytvorenej 8. ligy A absolvuje počas víkendu zápas 1. kola Campri Cupu. O týždeň neskôr (5.-6. augusta) sa už rozbehne nová majstrovská súťaž. Do ôsmej ligy A bolo z „béčka“ presunutých päť klubov a pripojil sa oživený Lapáš.

Kto bude favoritom na prvenstvo a aké ambície prezentujú kluby? Pomôcť vám môže náš prehľad prestupov a z každého klubu sme pridali aj vyjadrenie trénera.

Prinášame tradičný Kompas fanúšika.

Ďalej sa dočítate aj toto: * ktorý klub hlási iba odchody a žiadny príchod * akú posilu lanári Svätoplukovo z Mojmíroviec * ktorý skvelý útočník si dáva pauzu od futbalu * ktorý klub uviedol až 22 zmien a ako sa v ňom zmenili pomery * aké posily získali ambiciózne Čechynce * kto prišiel o piatich hráčov základnej zostavy * od ktorého hráča si veľa sľubuje tréner FK Veča * akého brankára získali Lužianky * aká opora bude chýbať Ivanke * ktoré dva kluby zmenili trénera * ako MY noviny tipujú jesenné poradie

FC 31 Jarok

Prišli: M. Révay, J. Holovka, T. Szabó (obnova kariéry), O. Dávid (Ivanka U19).

Odišli: P. Demo (Janíkovce), F. Bíro (Rumanová), R. Manduch (Lapáš).

Hrajúci tréner Stanislav Kucharský: „Aj keď sme vypadli, udržali sme pokope väčšinu partie. Sme tu dobrí kamaráti, zapadli aj noví hráči. Ôsmu ligu si chceme spolu užívať bez väčších tlakov. Tešíme sa na každý zápas, nechceme prehrávať. Verím, že vyšší stred tabuľky uhráme.“

FK Veča

Prišli: R. Habara (Dulovce), B. Turanovič (obnova akt. činn.), A. Krajačič (H. Kráľová), ešte je niečo v riešení.

Odišli: Milan Braun (koniec akt. činn.).

Hrajúci tréner Andrej Homola: „Nevieme, čo čakať od tejto súťaže, ale bude kvalitnejšia, ako bola 8. liga Šaľa-Galanta. Chceli by sme stabilizovať káder. Vyriešili sme post brankára, od Habaru si veľa sľubujeme. Chceme byť v prvej polovici, možno v prvej päťke.“

ČFK Nitra

Prišli: v štádiu riešenia.

Odišli: V. Hoffej (Alekšince), I. Hanakovič, P. Čálik (AC Nitra), P. Jurík (AC Nitra U19), B. Bruckner (V. Ludince), K. Ondrejkovič, M. Pelikán (D. Krškany).

Hrajúci tréner Henrich Benčík (namiesto Miroslava Svýbu): „Naďalej platí, že prioritou v našom klube je mládež. Sme radi, že naši mladí hráči zaujali iné kluby a verím, že sa im bude dariť v ich ďalších kariérach. My budeme ďalej pracovať s mladými chlapcami v kombinácii so skúsenosťou. Nemáme postupové ciele, chceme si zahrať futbal a baviť sa ním.“

TJ Nové Sady

Prišli: A. Ondrášek, I. Ivan (dorast).

Odišli: D. Šmitala (Zbehy), P. Kollár (Hôrka n/V.). Dlhodobo zranený P. Kyšták.

Hrajúci tréner Mário Šmitala: „Už tri roky zapájame mladých hráčov a chceme v tom pokračovať. Tešíme sa na novú súťaž, na nových súperov. Nemáme postupové ambície, ale chceme sa pohybovať vo vrchnej časti tabuľky.“

Družstevník Ivanka pri Nitre

Prišli: M. Muzika (návrat zo zahraničia), v riešení O. Jakovyšen (Ukrajina).

Odišli: R. Henček (Vinodol), R. Gaggi, M. Čičo (dlhodobé zranenia).

Hrajúci tréner Martin Pagáč: „Situácia v klube je ustálená. V mužstve máme super partiu, ale tím je mladý, musíme sa ešte trochu zohrať. Ak sa nám budú vyhýbať zranenia, chceli by sme hrať o vrchné priečky.“

ŠK Hájske

Prišli: J. Habdák (obnova kariéry), Ch. Tóth (Šoporňa), v riešení T. Sklenár (dorast).

Odišli: K. Bús (Jatov).

Tréner Róbert Galbavý: „Čaká nás dlhšia súťaž, spoznáme nových súperov, uvidíme. Asi ako každý, aj my by sme chceli potešiť divákov a hrať pekný futbal. Čakáme, kedy sa nám zotavia skúsení hráči – Kaducovci a Callo. Tešíme sa, že v Hájskom sa teraz vytvára samostatný dorast, šikovnejším chceme dať šancu a do budúcna omladiť káder.“

FK Svätoplukovo

Prišli: P. Demény (Mojmírovce), v riešení sú Š. Špánik (Mojmírovce), A. Varga (Cabaj-Čápor).

Odišli: S. Mokráš (zdravotné dôvody), M. Guláš, B. Žigmund (koniec akt. činn.).

Hrajúci tréner Róbert Augustín: „Koniec Stana Mokráša je pre nás veľkou stratou, ale zasa Šimon Špánik by bol posilou, ak sa to podarí. U nás stále musia ťahať káru aj starí, lebo nájsť mladých futbalistov je problém. Naše ambície v tejto novej súťaži ťažko odhadnúť, do 4. miesta by to bolo pekné.“

TJ Šurianky

Prišli: L. Dzurek, I. Vöröš, P. Johancsik (obnova kariéry), D. Šiška (Čechynce), M. Jánošík (návrat po zranení), P. Sollár (Zbehy).