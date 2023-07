Štyria treťoligisti majú 43 zmien, Šaľa jednu veľkú novinku

Najviac zmien v kádri zaznamenala Galanta, Sereď ešte skúša hráčov.

Z regiónu MY Nitrianskych novín budú v novom ročníku tretej ligy západ účinkovať už len štyri tímy. Pred rokom začínali šiesti, ale Kalná n/Hr. to zabalila v zime a Nové Zámky vypadli do 4. ligy.

Pikantné je, že Galanta a Sereď (druhý a tretí tím minulého ročníka) si v lete vymenili trénerov. Šaľa má jednu veľkú novinku do tejto sezóny. Nazreli sme aj do kádra Veľkých Ludiniec.

V Kompase fanúšika sa dozviete aj toto: * prinášame kompletné kádre Galanty, Serede, Šale a V. Ludiniec, zoznam odchodov a príchodov * čo hovoria tréneri na adresu svojho mužstva a ambícií * dozviete sa, ktorý hráč Serede odišiel do Galanty (len vo štvrtok sa to zbehlo) * ktorý ostrieľaný futbalista vystuží stredovú formáciu Galanty * ktorých šesť hráčov odišlo zo Šale a akú novinku má šaliansky klub * čo najväčšou prioritou pre trénera V. Ludiniec.

FC Slovan Galanta