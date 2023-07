Nováčik zverejnil prvé mená a víziu

Basketbalová misia pod pevnejším zázemím na SPU je na svojom začiatku.

„Vitaj, extraliga“ nebola v máji len prázdna fráza po triumfe basketbalistov Nitry v prvoligovej súťaži, ale po niekoľkých týždňoch bolo oficiálne spečatené, že v meste pod Zoborom sa po šesťročnom čakaní táto vízia pretavila do vytúženej reality. Opäť s legendárnym Ľubomírom „Mexom“ Urbanom v pozícii hlavného trénera, ale aj s jasnými cieľmi a ambíciami.

Do súťaže s novým názvom

Nitrania mali počas účinkovania v najvyššej súťaži rôzne názvy, naposledy vystupovali v sezóne 2016/2017 pod názvom MBK SPU Nitra. Univerzitný odkaz je v klube stále živý a vzájomná kooperácia bola priam kľúčovým prvkom k návratu do Niké SBL.

„Dnes ide o športový kolektív pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Za obrovskej a kľúčovej podpory pani rektorky Klaudie Halászovej sme akceptovali prihlášku a pozvánku do Niké SBL. Z pohľadu zabezpečenia existencie tohto basketbalového družstva bude nosným pilierom podpora SPU a jej spolupracujúcich a kooperujúcich partnerov. Prezident Jozef Mečiar, spolu s Danielou Okošovou, za posledné roky udržiavali mužský basketbal na prvoligovej úrovni pri živote. Koncom roka 2022, pri príležitosti pripomenutia si 70. výročia basketbalu na pôde SPU, vznikla myšlienka znovu sa pokúsiť o návrat na extraligovú basketbalovú mapu,“ rozhovoril sa tréner Ľubomír Urban.

„Vytvorili sa poloprofesionálne podmienky na fungovanie basketbalového družstva, prišli zahraničné posily a testovali sa potencionálne kvality na najvyššiu basketbalovú úroveň a výkonnosť. Pre šport, nielen basketbal, je kľúčovou jeho zastrešenie pod inštitúciou, akou je SPU. Ako jedna z mála univerzitných inštitúcií prostredníctvom svojho univerzitného pracoviska – Centra univerzitného športu, vytvára kvalitné podmienky na vykonávanie športu. CUŠ v spolupráci so Združením športových klubov SPU v Nitre posúva vytváranie podmienok na vrcholovú úroveň. Chceme na SPU prehlbovať myšlienku umožniť vysokoškolákom príležitosť presadiť sa vo vrcholovom športe popri štúdiu. Tento rok je z tohto pohľadu veľmi úspešný. S basketbalom opäť uvidíme v Nitre na pôde SPU aj vrcholový mužský volejbal. Do vyššej súťaže, do 1. ligy, postúpilo aj florbalové družstvo mužov a spolu s extraligovými ženami vo florbale patria na Slovensku k popredným klubom. Sláviu chceme ťahať do vrcholového športu, tam už bol tenis, jazdectvo, korfbal, karate a ďalšie športové odvetvia,“ vysvetlil Ľubomír Urban dôvody vedúce k návratu basketbalu do najvyššej súťaže.

Mládež v Nitre pokračuje pod značkou BKM SPU Nitra, muži budú vystupovať pod názvom ZŠK Slávia SPU Nitra. Na začiatku „nového“ klubu bola jasne stanovená vízia a ambície, čím chcú jasne ukázať, že návrat medzi najlepších nebude len nejakou krátkodobou záležitosťou.

„Naším ďalším cieľom je dlhodobejšie a udržateľne formovať mužský vrcholový basketbal na pôde univerzity, prilákať športový talent na štúdium do Nitry. Už dávno sme v Nitre pracovali s myšlienkou vytvoriť podmienky pre štúdium a vrcholový šport. Počas univerzitného štúdia mnohí vysokoškolskí športovci vďaka podpore SPU nezanechali svoj koníček, a tak po skončení školy, mohli mnohí športovci Slávie SPU pokračovať vo svojich profesionálnych kariérach. Takisto chceme zdôrazniť, že nechceme hrať v Niké SBL nejakú podradnú rolu a byť len do počtu. K tomu bude určite hlavný najmä hráčsky potenciál. Prípravné zápasy nám ukážu, na čo si môžeme trúfať. Môžeme urobiť kroky, že s blížiacim sa začiatkom sezóny urobíme nejaké hráčske zmeny, aby sme do sezóny vstúpili zodpovedne,“ poodhalil viac z klubového zákulisia tréner Nitry.

Postupne už začína dostávať štruktúru aj jeho realizačný tím, asistentkou trénera a kondičnou trénerkou bude Monika Myjavec (za slobodna Krajčovičová), ktorá bude rozvíjať oblasť telesnej prípravy v spolupráci s odborníkmi Lukášom Masárom a Branislavom Zelovičom, zastrešujúcimi v Slávii oblasť kondičnej športovej aj špecifickej telesnej prípravy.

Základom je prvoligový kolektív