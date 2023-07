Futbalu v mestských častiach dávam päť rokov. Messi nám za 70 eur zakýva z autobusu

Chrenovský šéf Peter Barát otvára tému financovania futbalu v mestských častiach Nitry.

Celé vyjadrenia P. Baráta, S. Bečicu a L. Turbu nájdete aj v najbližších (31. 7.) MY Nitrianskych novinách.

„Futbal v mestských častiach ako Krškany, Janíkovce a Chrenová je ohrozený druh. Pri súčasnom nastavení mu dávam možno päť rokov. Kiežby som sa mýlil, veci sa zmenili a kluby v mestských častiach by mohli osláviť aj dvesté výročia. Keď však človek vidí do ich kuchyne, veľa dôvodov k optimizmu nemá.



Opíšem pocit dôverne známy Janíkovciam, Krškanom i Chrenovej. Prídeme na zápas do dvojtisícovej dediny – a musíme ticho závidieť. Aj ona dokáže na chod klubu prispieť okolo 15-tisíc eurami ročne, plus pomáha s údržbou areálu, preplácaním dopravy a energií.

V článku sa dočítate aj: Koľko eur musí ročne vlastnoručne vyzbierať chrenovský futbal

Kam idú mesačné poplatky rodičov

Prečo "Messiho stratia za 70 eur"

Čo by si Barát želal od mesta a prečo Chrenovej ako jedinému futbalovému klubu neprepláca energie

Prečo je futbal v Nitre podľa Baráta v slepej ulici a čím by mohol byť vzorom FC ViOn

Pohľad predsedu mestskej športovej komisie Turbu na podporu futbalu v mestských častiach

Názor na problematiku od manažéra D. Krškán S. Bečicu

Späť však do našej reality. Viete, aký ročný príspevok dostane TJ Slovan-Nitra Chrenová od mesta Nitra na chod klubu? Mestská časť s väčším počtom obyvateľom než veľa okresných miest momentálne prispieva na chod klubu sumou 3 911 eur ročne, ktorá je výhradne viazaná na úhradu časti nákladov na 140 zaregistrovaných mládežníkov.

Ak by sme sa nestarali o mládež, na činnosť futbalového klubu v mestskej časti Chrenová by sme dostali rovných 0 eur, slovom nula eur.