Tréner výkon nevyčítal. Nový ViOn si pýta čas

Čo Cifranič povedal o stratách pred gólmi?

Prvú jedenástku FC ViOn vyslal do novej sezóny ako kapitán obranca Čonka (vpravo dole), no ešte v prvom polčase striedal pre výron. (Zdroj: Timotej Pavlík)

Celý riport zo zápasu 1. kola Niké ligy nájdete aj v pondelkových (31. 7.) MY Nitrianskych novinách.

Zlaté Moravce si v prvom polčase ctili predsavzatia o kombinačnom futbale. Boli lepší na držanie lopty (56 %) i herne. V základe so siedmimi hráčmi do 24 rokov a šiestimi posilami s loptou na zemi forsírovali zmyselné postupné prechody do ofenzívy. Pokusu o modernu verili aj napriek chybám.

Ďalej sa dočítate aj: čo Cifranič povedal o lacných chybách pred gólmi,

aký bol prvý výkon nového ViOnu,

čo o prerode tímu vravel tréner,

koho sme vybrali najlepším vionistom zápasu

Najkrajšou akciou sa blysli v 41. min. – Brenkus ju vzadu založil, po pase Mondeka v tutovke posadil na zadok M. Nagya, no gólový okamih preváhal. Skalica sprvoti útočila menej, predsa Slávik dobre vybehol na šancu Hašu, očami vytlačil tečovanú strelu M. Nagya a R. Nagy vyfúkol gólovku Sobczykovi.