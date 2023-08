Na správkyňu konkurzu už pľuli: ťažký prípad, Bizoň zavádza, v prevádzke FC Nitra pokračovať nejde

Desať otázok pre Michaelu Vadkerti. Takto rozhoduje o budúcnosti 114-ročného klubu.

NITRA. Odhlásení áčkari i dorastenci a nemilá správa zo SFZ o žiakoch a prípravke. Okresným súdom vyhlásený konkurz zobral FC Nitra nájomnú zmluvu na štadióne a nielen ju. Klub sa bráni odvolaním na krajský súd, argumentuje o nedôvodnosti konkurzu a pochybuje o nestrannosti okresnej sudkyne.

MY novinám sa podarilo skontaktovať s MICHAELOU VADKERTI, správkyňou konkurzu FC Nitra, v nedeľnom rozhovore tvrdo kritizovanou nitrianskym právnikom Jurajom Bizoňom. Odpovedala na desať našich otázok.

Vyvracia Bizoňove obvinenia a poukazuje na jeho zaujatosť, prezrádza podklad svojich rozhodnutí o ukončení prevádzky klubu, odhlásení tímov či odnášaní bránok, vyjadruje sa k prípadnému úspešnému odvolaniu FC na krajskom súde a hovorí o komplikovanosti prípadu.

V rozhovore sa dočítate aj: prečo sa na štadióne vymieňajú zámky a odnášajú bránky,

ako Vadkerti dokazuje, že Bizoň „hrá na dve strany“,

ako uvažovala o prípadnej ďalšej prevádzke FC Nitra,

čo povedala o prípadnom úspešnom odvolaní klubu na krajskom súde,

prečo odhlásila áčko a dorasty a ako vníma z toho plynúcu pokutu,

či je podľa nej šéfkou FC ona alebo Lenčéš,

čo povedala o pokutách 12 500 eur pre bývalých štatutárov a spore o umelé osvetlenie,

ako na ňu ľudia pľuli a čo jej písali,

ako SFZ rozhodol o odňatí licencie ÚTM a vyradení prípravky i žiakov.

Oznámili ste nepokračovanie v prevádzke klubu, neorganizovanie tréningov a zápasov a avizovali vymenenie zámkov na priestoroch v nájme klubu. Právnik Juraj Bizoň v rozhovore pre MY noviny uviedol, že tieto kroky nie sú v súlade so zákonom. Aký je váš pohľad?

Nechcem sa zapájať do mediálneho „boja“. Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti. Táto povinnosť nezaniká pozastavením výkonu správcovskej činnosti ani vyčiarknutím zo zoznamu správcov. Konkrétne sa teda vyjadrovať nemôžem. Avšak v článku zverejnenom na mynitra.sme.sk z 30. júla s názvom „Konkurz beží neštandardne , tvrdí právnik a kritizuje odhlásenie tímov“ boli uverejnené závažné skutočnosti a ja priamo obvinená z porušovania zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR, pozn. red.). Na nepravdy a zavádzanie musím reagovať, a to bez uvádzaní skutočností zo správcovského spisu.

Ide o vyhlásený konkurz podľa II. časti ZKR na majetok právnickej osoby, konkrétne akciovej spoločnosti, a to bez ohľadu na činnosť súvisiacu s podnikateľskou činnosťou akciovej spoločnosti, teda že v tomto prípade ide o športový klub. Bola som tiež ustanovená ako predbežná správkyňa a mala zisťovať najmä majetok dlžníka – po vyhlásení konkurzu už nazývame dlžníka ako úpadcu – a či bude postačovať aspoň na úhradu 6,5-tisícových nákladov konkurzu.

Konkurz bol vyhlásený Okresný súdom Nitra a za vyhlásený sa považuje deň po zverejnení v Obchodnom vestníku, teda 18. júla. Vyhlásením konkurzu nastupujú účinky vyhlásenia konkurzu definované v ZKR bez ohľadu na to, že uznesenie o vyhlásení konkurzu ešte nie je právoplatné, keďže ide o konkurzné konanie začaté na návrh veriteľa, pri ktorom je prípustné odvolanie. Odklad vykonateľnosti v konaní podľa ZKR nie je prípustný a prejaví sa účinkami ustanovenými ZKR. Na konkurzné konanie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového konania (CSP). Ak zo ZKR nevyplýva iná účinnosť uznesenia, je vykonateľné bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Lehota na plnenie začína plynúť od doručenia uznesenia, po jej uplynutí je uznesenie vykonateľné. Ak v uznesení nebolo uložená povinnosť na plnenie, je vykonateľné, len čo bolo doručené, a ak netreba doručovať, len čo bolo vyhlásené alebo vyhotovené (§238 CSP).

Správca od vyhlásenia konkurzu zabezpečuje správu majetku úpadcu, a to s odbornou starostlivosťou, aby bol dostatočne chránený pred poškodením, stratou či zničením a aby výdavky na jeho správu boli vynakladané v nevyhnutnej miere po dôkladnom zvážení ich hospodárnosti. Správca môže pokračovať vo výkone niektorých činností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou úpadcu, ak zamedzí zmenšeniu hodnoty majetku, alebo ju zvýši. Ak náklady na výkon týchto činností presiahnu výnosy, správca bezodkladne ukončí výkon týchto činností. Ustanovenia paragrafu 88 sa použijú primerane.

Správca musí s odbornou starostlivosťou zhodnotiť pokračovanie v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu, ukončiť ho alebo rozhodnúť o pokračovaní. V prevádzkovaní podniku môže správca pokračovať, len ak sú súčasne splnené všetky tri podmienky uvedené v § 88, odseku 1 ZKR:

a) je schopný v lehote splatnosti uhrádzať pohľadávky proti podstate podľa § 87 ods. 2 písm. i); súd na návrh veriteľa takejto pohľadávky proti podstate uloží správcovi povinnosť ukončiť prevádzkovanie podniku, ak zistí, že správca je viac ako dva mesiace po lehote splatnosti s úhradou týchto pohľadávok proti podstate,



b) v dôsledku prevádzkovania podniku sa podstatným spôsobom nezmenší hodnota oddelenej podstaty; súd na návrh dotknutého zabezpečeného veriteľa uloží správcovi povinnosť ukončiť prevádzkovanie podniku, ak zistí, že v dôsledku prevádzkovania podniku sa zmenšuje hodnota jeho oddelenej podstaty a



c) v dôsledku prevádzkovania podniku dosiahne pre veriteľov vyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok, ako keby prevádzkovanie podniku ukončil; prevádzkovanie podniku sa musí obmedziť na nevyhnutný rozsah potrebný na dosiahnutie tohto účelu.

Pán JUDr. Bizoň v článku informuje, že som tieto zákonné podmienky nedodržala. Bez akejkoľvek znalosti správcovského spisu konštatuje moje pochybenie a dokonca úmyselné poškodzovanie veriteľov alebo úpadcu. Proti týmto tvrdeniam sa musím rázne ohradiť!

Hoci momentálne kvôli mlčanlivosti nemôžem uviesť konkrétne skutočnosti zo spisu ohľadom finančnej situácie úpadcu-akciovej spoločnosti, čestne môžem prehlásiť, že každý krok vykonávam po dôslednom zvážení všetkých skutočností vyplývajúcich zo správcovského spisu, teda konám tak, aby som chránila majetok úpadcu a záujmy všetkých veriteľov bez rozdielu a nespôsobovala nikomu žiadnu škodu.

Pán JUDr. Bizoň sa v článku pýta, čo sa stane, ak odvolací súd zruší konkurz – či nastúpi moja osobná zodpovednosť za spôsobenú škodu, spája to s poistením profesijnej zodpovednosti a podobne... Áno, ZKR upravuje situáciu zrušenia konkurzu na základe rozhodnutia odvolacieho súdu v § 103 ZKR a zrejme v prípade, ak by bola voči mne uplatnená náhrada škody, súd bude rozhodovať, či som konala s odbornou starostlivosťou a či som škodu spôsobila. Rada by som sa pána JUDr. Bizoňa opýtala, že ak bude konkurz odvolacím súdom potvrdený a ja dovtedy nebudem vykonávať správu majetku a ostatné povinnosti správcu, kto bude zodpovedať za porušenie povinností pri správe cudzieho majetku? On či ja? Alebo predstavitelia úpadcu? Asi každý si vie odpovedať sám.

A teraz k vymieňaniu zámkov na štadióne v Nitre a zabezpečovaniu majetku úpadcu vrátane prenosných futbalových bránok.