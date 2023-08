Nitriansky basketbalista zaujal na Európe (+VIDEO)

Maroš Šimko bol vo viacerých štatistikách na ME veľmi vysoko, jednu dokonca ovládol.

Maroš Šimko bol ťahúňom reprezentácie SR 18 na ME v Portugalsku. Na klubovej úrovni zbiera úspechy s tímom Basket Brno. (Zdroj: FIBA, am)

Má postavu vysokého krídla, ale šikovnosť rozohrávača a presnú ruku spoza oblúka. Dvojmetrový odchovanec nitrianskeho basketbalu je vzácny typ, dokáže zahrať na pozíciách od „jednotky“ po „štvorku“.

Maroš ŠIMKO bol ťahúňom slovenskej reprezentačnej osemnástky, ktorá odohrala pomerne úspešný európsky šampionát B-kategórie v Portugalsku. Medzi 22 zúčastnených tímami sa dostala do štvrťfinále, ale nakoniec obsadila ôsme mieste.

„Na týchto ME sme odohrali veľmi kvalitné a vyrovnané zápasy, ktoré mi určite pomohli do budúcna a získal som veľa nových skúseností. Z jednej z najťažších skupín sa nám podarilo postúpiť do štvrťfinále z prvého miesta, čo od nás asi nikto nečakal. Zdolali sme veľmi kvalitné tímy a pred štvrťfinále sme mali bilanciu 4 výhry a 1 prehru,“ začal s hodnotením Maroš Šimko.

Pozrite si video zo zápasu SR - Maďarsko, v čase 1:56:10.

„Zápas o postup do semifinále sa nám nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca a Rakúsku sme podľahli. Ďalšie dva zápasy o umiestnenie nám, bohužiaľ, tiež nevyšli. Bolo cítiť únavu. Myslím si, že sme v nich trochu upustili od tímovej hry,“ uvažuje Maroš.

Sám však môže byť so svojimi výkonmi spokojný. Posúďte sami.