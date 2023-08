Liga internacionálov sa rozšírila

V jubilejnom 25. ročníku bude jedenásť mužstiev.

MY Nitrianske noviny organizujú futbalovú súťaž pre starých pánov od sezóny 1999/2000. Liga internacionálov teda bude oslavovať štvrťstoročnicu.

K deviatim mužstvám, ktoré dokončili lanskú sezónu, pribudli dvaja nováčikovia - Rišňovce a Čakajovce. Novému vetru sa potešili aj dlhoroční účastníci.

Sezóna sa odohrá klasickým spôsobom doma - vonku (22 kôl), nebude sa hrať žiadne play-off. Prvenstvo z posledných dvoch sezón obhajujú hráči Nitrianskych Hrnčiaroviec.

V pravidlách sa súťaže sa nič nezmenilo. V lige old boys môžu hrať futbalisti od 35

rokov (kľúčový je však rok narodenia, nie presný dátum). Štyridsaťroční a starší majú možnosť zároveň nastupovať aj vo veľkom futbale, mladší nie. Vedúci mužstiev doručia súpisku Martinovi Kilianovi pred prvým zápasom.

V prvom kole (26.-27. augusta) sa stretnú: T. citróny - Lužianky, Rišňovce - Vráble, Č. Kľačany - Čakajovce, Kynek - N. Hrnčiarovce, Šalgočka - Cabaj-Čápor, H. Lefantovce - voľno.

(Ďalej v článku prinášame celé vyžrebovanie jesennej časti.)

Pravidlá ligy

1. Na súpiske pre jeseň môžu byť (v roku 2023) len hráči narodení v roku 1988 a skôr.

2. Hráč narodený v r. 1988 až 1984 nemôže súčasne hrávať seniorskú súťaž v období, keď jeho mužstvo hrá Ligu internacionálov. Ak raz nastúpi v seniorskej súťaži po štarte Ligy, už nemôže hrať Ligu internacionálov. Platí zvlášť pre jeseň, zvlášť pre jar.

3. Výnimku majú hráči narodení v roku 1983 a starší (čiže 1982, 1981...). Títo hráči môžu hrať zároveň v Lige internacionálov a zároveň aj v seniorskej súťaži.

4. Na každý zápas Ligy je vedúci mužstva povinný mať so sebou kópiu súpisky a každý hráč musí v prípade konfrontácie predložiť občiansky preukaz, príp. vedúci mužstva predloží kópiu OP. Konfrontácia sa môže robiť pred zápasom, v prestávke alebo aj po zápase.

5. Ak sa dokáže, že za niektoré mužstvo nastúpil hráč neoprávnene, zápas je kontumovaný. Pri druhom prípade nasleduje vylúčenie mužstva zo súťaže.

6. Rozhodcu na zápas zabezpečujú domáci. Hrá sa 2x40 min.

7. Hrací čas je buď sobota podvečer, alebo nedeľa o 10.00 h, príp. podľa dohody oddielov. Ak sa tímy nedohodnú, stanovujú hrací čas domáci, avšak len z dvoch uvedených možností. Domáci musia kontaktovať hostí najneskôr 8 dní pred zápasom. (Kto uvedie pred jeseňou/jarou fixný termín nedeľu 10.00 h, nemusí kontaktovať súpera.)

8. Platí zákaz používania kopačiek s vymeniteľnými kovovými kolíkmi.

9. Pri udelení ČK počas zápasu vylúčený hráč nemôže ďalej pokračovať v zápase, ale môže ho nahradiť jeho spoluhráč z lavičky (ak má tím hráča na striedanie).

10. Vedúci mužstva môžu dopĺňať nového hráča na súpisku po komunikácii so šéfom ligy, ale iba od pondelka do piatka, a to počas celej jesene, na jar iba do 30. 4.