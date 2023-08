Futbal si nezapne, jazdí na škodovke. Chce hrať za Nitru, má to háčik

Štetina tlieska každému, kto drží klub nad vodou.

Ukrajinský Charkov ho z Nitry vykúpil za státisíce, šatňa Sparty Praha ho zvolila hráčom roka, v Trnave vyhral Slovnaft Cup a teraz jej vybavil 3. predkolo Európskej konferenčnej ligy proti Lechu Poznaň. Gólom i dvoma „druhými“ asistenciami odstrelil lotyšskú Audu. Po zranení kolena a len štyroch tréningoch!

„Dva mesiace som nehral a vo štvrtok sa chvíľu hľadal, no napokon z mojich dvoch krížnych pasov boli dva góly a za Spartak som aj prvýkrát skóroval. Už na ihrisku som kričal ‚Mikimu‘ (kapitánovi-pokladníkovi Mikovičovi, pozn. red.), že konečne prispejem do kasy, no hneď mi odvetil, že sa rátajú iba ligové góly,“ pousmial sa Lukáš Štetina.