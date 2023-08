Päť gólov v Čeľadiciach

Zbierame výsledky futbalových dohrávok.

V tomto článku budeme postupne pridávať výsledky futbalových dohrávok a k nim aj mená hráčov, ktorých tréneri zaradili do rubriky ZAUJALI.

Aktuálne v ňom nájdete výsledky, góly a mená hráčov, ktorí ZAUJALI, zo zápasov: Imeľ - Pata, Vlčany - Matúškovo, Tešedíkovo - Sládkovičovo, Pusté Sady - Selice, Golianovo - Č. Kľačany, Čeľadice - Klasov, Vinohrady n/V. - Čierna Voda.

Prinášame aj spravodajstvo zo stredajšej baráže o 4. ligu, s vyjadrením trénera Branču Zoltána Čekeya.

Baráž o 4. ligu:

Tr. Stankovce - Branč 1:0 (0:0)

Futbalisti Branču v J. Bohuniciach podľahli svojmu súperovi najtesnejším rozdielom. Znamená to, že zostávajú v 5. lige JV. Do štvrtej ligy postupujú Trenčianske Stankovce.

Gól: 58. Svatík.

R Fehér, 200 divákov. ČK: 90. Ďanovský - 90. Plešivka.

OFK: Hipp - Maršala (76. Lukács), Plešivka, Had, Kain (64. Haulík), Čery, Barborík, Hrnčár, Valko, Hanakovič (54. Sova), Földeši (54. Čertík).

Zoltán Čekey, tréner:

„Stretli sa dve kvalitné mužstvá. Prvý polčas bol hlavne taktickým súbojom, bez veľkých šancí.