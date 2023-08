Od Makara a Eichela za kamošom do Nitry

Lincoln Griffin bude mať v tíme corgoňov výborného priateľa.

Hokejoví corgoni vstúpia do novej sezóny s piatimi zámorskými hráčmi. Pod Zoborom pokračujú Luke Green a Sahir Gill, nové tváre sú Brent Gates, Lincoln Griffin a Patrick Bajkov. Gates a Griffin sú Američania, zvyšné trio pochádza z Kanady.

Celý článok prinesú najbližší pondelok tlačené MY Nitrianske noviny.

Svoju európsku kariéru začne v tíme Nitry 26-ročný ľavý krídelník Lincoln Griffin, ktorý vyrastal v bostonskom regióne. Na Slovensku už v minulosti bol ako mládežník na turnaji piatich krajín.

Skôr, ako ho uvidíme v akcii v utorok 15. augusta doma proti Vsetínu, sme ho vyspovedali.

Posledné dve sezóny ste odohrali za Cincinnati Cyclones v East Coast Hockey League. Prečo ste sa teraz vybrali do Európy?

Rozhodol som ísť za more, pretože to vnímam ako dobrú príležitosť zahrať si skvelý hokej a zároveň uvidieť inú časť sveta. Hovoril som s mnohými mojimi priateľmi, ktorí tu hrali, a od každého som počul len dobré veci. Je to príležitosť raz za život, ako sa hovorí.

Čo rozhodlo o tom, že ste si vybrali Nitru?

Najskôr som nerozmýšľal na odchodom. Ale mal som šťastie, že som zohnal európskeho agenta, ktorý mi vedel pomôcť. Keď sme si zoradili možnosti a porozprávali sa o nich, vyšla mi Nitra ako najlepšie miesto.

Aj toto sa v rozhovore dozviete: * čo ho presvedčilo, aby prišiel do Nitry * ktorý hráč HK Nitra je jeho výborný priateľ * ktorému klubu NHL fandí a na ktorom hráčovi vyrastal * aké dva veľké úspechy dosiahol na ľade vypredanej TD Garden * kto bol najlepší hráč, proti ktorému nastupoval v NCAA * prečo si verí pred pôsobením v Európe a čo by malo byť jeho silnou zbraňou * aké ocenenie získal v All star zápase East Coast Hockey League * s ktorými NHL-kármi sa stretáva v lete na ľade * v ktorej hernej situácii môže byť veľmi platný * čo hovorí na mužstvo Nitry * aké sú jeho očakávania od sezóny * čo ho na Slovensku prekvapilo a aké vtipné chvíle zažil v potravinách. ...a oveľa viac.