S tajným rituálom z Hronca až pod Eiffelovku

Šprintérska raketa Viktória Forster už ladí formu na MS v Budapešti.

Nitrianska atletika bude mať opäť zástupcu na olympijských hrách. V stopách Mateja Tótha, Marcela Lomnického či Emmy Zapletalovej totiž pokračuje 21-ročná šprintérka Viktória FORSTER (ŠK ŠOG Nitra).

Študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (odbor šport a rekreácia) sa pred pár dňami vrátila zo Svetovej univerziády v Číne s dvoma prelomovými úspechmi.

Vo svojej hlavnej disciplíne - 100 m prekážky - bola najrýchlejšia z 29 zúčastnených atlétok z celého sveta. Navyše, na hladkej stovke brala ešte prekvapujúcejšie striebro.

Čo je však hlavné: časom 12,72 s o rovných desať stotín zlepšila vlastný osobný rekord na 100 m prek. a splnila limit 12,77 pre účasť na olympijských hrách v Paríži 2024.

Viktóriina mama Marta sa v mladosti venovala biatlonu a dcéra ju nasledovala. Získala 11 titulov žiackej majsterky SR v biatlone. Na tartane to však dotiahla ešte ďalej.

Bolo dobré rozhodnutie prejsť na atletiku?

Myslím si, že lepšie som sa rozhodnúť ani nemohla. Biatlon som mala naozaj veľmi rada a bol to krásny a zaujímavý šport, no moje srdce si získala rýchlosť.

Sú tieto dve medaily z Číny dosiaľ vaše najväčšie úspechy?

Áno, sú to moje prvé vytúžené medaily z vrcholového podujatia, takže pre mňa veľmi veľa znamenajú.

Cítili ste nejaké znamenie pred univerziádou, že by to mohlo vyjsť?

Poverčivá nie som, pred pretekmi som sa cítila veľmi dobre, ale že by to mohlo dopadnúť až takto, tak to som nečakala.

Šokoval vás osobný rekord? Boli v tom finálovom behu ešte rezervy na zlepšenie?

Po dobehnutí som hneď pozrela na tabuľu a videla som, že to je osobák. Nesmierne som sa tešila, ale ešte som čakala na oficiálne potvrdenie. Boli tam nejaké kolízie s prekážkami, ale som veľmi spokojná s mojím behom, bolo to „buď - alebo“.

Pred pár rokmi ste snívali o účasti na olympiáde, teraz už máte limit na ňu.

Olympiáda je najväčší sen každého športovca, mne sa môže už reálne splniť a je to úžasný pocit.

Máte rituál pred pretekmi?