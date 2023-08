Prvoligový dorast štartuje sezónu

V prvom kole nastúpi „devätnástka“ ViOnu v sobotu v Podbrezovej.

Pred rokom si dorastenci PFA FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vybojovali po desiatich rokoch návrat do prvej celoslovenskej ligy. V uplynulom ročníku tak v najvyššej súťaži účinkovali tri tímy od Žitavy (U19, U17, U16). Do ViOnu si to pred rokom namierilo veľa dorastencov z FC Nitra, trénerom U19 sa stal Andrej Štefanka. Starší dorastenci po slabšej jeseni v odvetách nazbierali veľa bodov a vyšvihli sa do stredu tabuľky na konečné ôsme miesto.

Ďalej sa dozviete toto: * s akými cieľmi vstúpi tréner A. Štefanka do sezóny * ktorí štyria hráči z iných klubov prišli do ViOnu U19 * prinášame celý 22-členný káder U19 a realizačný tím.

V sobotu v Podbrezovej načnú ďalší súťažný ročník, už s chalanmi ročníkov 2005 a 2006.