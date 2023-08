Naháča z Nitry už obvinili. Za facku, ktorú dal mestskému policajtovi, sa ospravedlnil

Hovoril, že po neho príde fialový avantador. Policajtov nazýval teslou.

NITRA. Tridsaťročný muž, ktorý nahý behal po Mostnej ulici v Nitre, je už obvinený.

Vyšetrovateľ ho stíha pre prečin útoku na verejného činiteľa v súbehu s prečinom výtržníctva. Dnes o tom informovala policajná hovorkyňa Viktória Borloková.

Prišiel dvakrát, aby sa ospravedlnil

Prípad sa stal pred týždňom, v noci z piatka na sobotu. Video od neznámeho autora zachytáva, ako muž stojí v daždi na ceste a rukami si zakrýva intímne partie.

Potom sa rozbehne smerom k divadlu, akoby chcel nastúpiť do nejakého auta, no z tej strany sa blíži pešia hliadka mestskej polície. Otočí sa preto a uteká opačným smerom. Keď ho zastihnú mestskí policajti, dá jednému facku, on mu ju vráti.

Muž skončil na psychiatrii, previezla ho tam sanitka. Začiatkom tohto týždňa ho prepustili a on išiel dobrovoľne vypovedať na políciu.

Hneď v utorok sa vybral na mestskú políciu. Chcel hovoriť s príslušníkom, ktorému dal v osudnú noc facku. Ten ale nebol v službe. Na ďalší deň sa preto vrátil, aby sa mu ospravedlnil. Potvrdil to náčelník Erik Duchoň.

Hovoril, že boh, policajtov nazýval teslou

Mestská polícia informuje o incidente aj na svojej stránke. Píše, že po výzve, aby zostal stáť, dal nahý muž príslušníkovi facku. On mu ju opätoval, „aby zaistil bezpečnosť vlastnej osoby“.

Neskôr si nahý muž kľakol na chodník. Bol dezorientovaný, na otázky neodpovedal. „Som boh!, ...príde pre mňa fialový avantador!,“ hovoril.

„Všetkých policajtov nazýval „teslou“, dával ponuky na orálny sex, okoloidúce dievčatá vulgárne oslovoval, dožadoval sa okamžitého sexu a podobne,“ informuje mestská polícia na webe.

Muž podľa nej svojím správaním a reakciami javil známky toxickej psychózy „pravdepodobným užitím omamných a psychotropných látok, prípadne sa mohlo jednať o niektorú z psychických porúch“.

Išlo o stávku, že sa dostane na psychiatriu?

Jeden z mestských policajtov sa presunul pred prevádzku, kde mal nahý muž odhodené svoje oblečenie – priniesol mu ho a nakázal mu, aby sa obliekol. Poslúchol.