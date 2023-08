Brázdi Nový Zéland, hrozila mu amputácia. Čo robia najlepší Nitrania za 34 rokov?

Osudy z Hapalovej bronzovej partie 2008.

Celý článok nájdete aj v aktuálnych MY Nitrianskych novinách.

NITRA. Tretie miesto! V sezóne 2007/08 len Petržalka a Žilina hrali na celom Slovensku lepší futbal než FC Nitra. Fanúšikov zvážali špeciálne autobusové spoje, štadión vítal priemernú návštevnosť 3 854, derby s FC ViOn videlo až 7 090 divákov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tlieskalo sa pamätným víťazstvám s Trnavou, Slovanom či Petržalkou. Až 73 percent pamätnej družiny trénera Hapala prešlo akadémiou FC.

MY noviny zisťovali, čo dnes robí 34 futbalistov FC Nitra z parádnej sezóny, najlepšej od federálneho bronzu 1989.

V článku sa ďalej dočítate: čo robí klubový rekordér Šimončič,

kto neskôr bránil Hazarda a Nedvěda,

aký ex-útočník brázdi Nový Zéland,

koho stopli záhadné horúčky,

ktorí lídri dnes robia vo väznici,

z ktorého špílmachra je útočníka,

ktorému stredopoliarovi hrozila amputácia nohy,

aký krídelník rozváža lieky,

kto programuje,

prevádzkuje barbershop či robí v IT firme.

Brankári

LUKÁŠ HROŠŠO (36)

Stal sa brankárom s najviac štartmi v prvej lige za FC Nitra. Na jar 2017 klubu do nej vychytal postup. V drese Slovana Bratislava v Európskej lige vynuloval PSG. S Libercom vyhral český pohár, s Cracoviou (v Krakove pôsobí od roku 2019) zase poľský.



ŠTEFAN SENECKÝ (43)

Po ôsmich kolách bronzovej sezóny sa predal do Turecka, kde v troch prvoligových kluboch vychytal 28 núl. Dvanásťkrát reprezentoval, aj na anglickom Wembley pred 85-tisíc divákmi. V Slovane a FC Nitra trénoval mládežníckych brankárov. Má civilné zamestnanie. Po Lapáši chytá za Klasov.



TOMÁŠ TUJVEL (39)

Skvelé meno si spravil v Maďarsku, kde s výnimkou sezóny 2015/16 v Dunajskej Strede chytá od roku 2009. Prijal aj tamojšie občianstvo. Zažil 13 zápasov v pohárovej Európe vrátane tých proti Sportingu Lisabon a Chelsea Londýn. S Fehervárom vyhral ligu aj pohár, ktorý ovládol tiež s Honvédom Budapešť, kde pôsobí od leta 2019.

Koho osudy sa ešte dozviete M. Tóth, T. Janíček, M. Kostoláni, M. Farkaš, A. Čeman, E. Hrnčár, M. Áč, J. Machovec, P. Farkaš, J. Leško, M. Jakubjak, R. Glenda, P. Grajciar, J. Gruber, M. Babic, K. Karlík, J. Štajer, M. Šimončič, M. Guzmický, Ľ. Kolár, L. Hnilica, I. Liluašvili, A. Hesek, P. Vrána, O. Čurgali, R. Semeník, M. Bača, R. Sloboda, A. Šimonek, M. Košút, P. Hapal, O. Brunegraf.

Obrancovia

MARIÁN ĎATKO (46)

Málokto vie, že s Jankulovskim, Kiselom či Sionkom reprezentoval Československo U17 na MS 1993 v Japonsku. Kapitán bronzových medailistov neskôr osem rokov strávil v Šali. Nitrianskym Hrnčiarovciam pomohol k postupu do elitnej ligy ObFZ Nitra. Vlani sa po 25 rokoch vrátil do ČFK, no pre zranenie prerušil kariéru. Živí sa ako kuriér.