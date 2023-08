Nevídaný gól a potom málo odvahy. Strasie ViOn detské choroby?

Prečo je kapitánom Čonka?

Tri rovnaké základné zostavy, tri dobré či lepšie záblesky moderného futbalu, no iba jeden bod z deviatich - to je FC ViOn po prvých troch kolách Niké ligy. (Zdroj: Jozef Bedej)

PODBREZOVÁ. Pod vysokánskou tribúnou s nízkotatranskou panorámou v sobotu večer zašlo slnko nad prvým ligovým víťazstvom FC ViOn. Fanúšikovia zo Sľažian či Topoľčianok sadli do áut s pokrčenými perami.

Ich obľúbenci konečne skúšajú futbal s prvkami moderny, no kým ho vycibria na bodonosný, koľkosi vody ešte pretečie Žitavou.

„Pred zápasom som povedal, že pri štýle hry nás a Podbrezovej buď dostaneme ‚latu‘, alebo prekvapíme. No nemôžeme prekvapiť, ak si nevytvoríme šance,“ povedal Vladimír Cifranič, tréner, s ktorého hodnoteniami MY noviny zatiaľ takmer do bodky súhlasia.

S týmto nerátali

Líder Niké ligy vyhral nevídaným gólom. Bartoš vyskočil a pätičkou upratal do sita roh Galčíka. Ako si mohol v šestnástke zbehnúť úplne voľný?! Vraj akcia vymyslená v poslednej päťminútovke piatkového tréningu.

„S týmto signálom sme nerátali,“ netajil stopér hostí Matej Moško.