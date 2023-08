Na nebezpečnú križovatku chcú vodiči MHD osadiť zrkadlo. Polícia je proti

Nový perex

NITRA. „Ide o jedno z najnebezpečnejších miest v rámci nitrianskej MHD,“ hovorí Marek Civáň o križovatke Metodova – Hornozoborská na Zobore.

Keď sa tam stretne autobus s iným vozidlom, jeden z nich musí na hlavnej ceste cúvať. Navyše, vodiči sa vidia až v poslednej chvíli a často musia prudko brzdiť. Pomohlo by dopravné zrkadlo.

O probléme sme písali už pred tromi rokmi, doteraz sa nič nezmenilo. Radnica sľúbila, že sa opäť obráti na dopravný inšpektorát.

Vždy s neistotou „Vodič autobusu prechádza križovatku diagonálne v oboch smeroch, musí si nadísť a zasahuje veľkou časťou do protismeru.

Vzhľadom na charakter križovatky (sklon, uhol, slabá viditeľnosť cez zeleň) je dopravné zrkadlo potrebné ako soľ pre zabezpečenie bezpečnosti a zodpovednej prepravy cestujúcich,“ hovorí vodič MHD Marek Civáň.

Už neraz sa stalo, že iba vďaka pohotovej reakcii vodičov neprišlo k dopravnej nehode. „Autobusár vchádza do tejto križovatky vždy s neistotou, pretože netuší, čo ho čaká za zákrutou.“

Civáň verí, že tam nainštalujú dopravné zrkadlo tak, ako je to o niekoľko desiatok metrov ďalej.

Chystajú dokumentáciu „Riešilo by to situáciu,“ myslí si aj predseda mestskej komisie pre mobilitu Andrej Sitkey. Avizuje, že sa téme budú opäť venovať na najbližšom zasadnutí. Mesto by malo podľa neho znovu kontaktovať krajský dopravný inšpektorát.

V minulosti to urobilo už viackrát, nikdy neuspelo.

Naposledy sa tak stalo v roku 2020.

„Mesto naďalej podporuje požiadavku vodičov MHD umiestniť na križovatke zrkadlo – nepovažujeme ju za bezpečnú, je tam zlý rozhľad,“ povedal v piatok hovorca Tomáš Holúbek.

Dodal, že radnica aktuálne obstaráva vypracovanie projektovej dokumentácie rozhľadových trojuholníkov v predmetnej križovatke: „Následne opätovne požiadame dopravný inšpektorát o vydanie stanoviska.“ Bez zdôvodnenia Polícia na naše otázky do uzávierky nereagovala.

Mesto nám poskytlo jej zamietavé stanovisko z októbra 2020.

„Po dôkladnom oboznámení sa s vyššie uvedenou požiadavkou je nutné podotknúť, že sa jedná o opakovanú žiadosť, na ktorú bolo už zo strany Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Nitre vydané v súlade so zákonom stanovenými podmienkami nesúhlasné stanovisko,“ napísal inšpektorát pred tromi rokmi.

Svoj názor nezdôvodnil.

Poukázal však, že z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné zlepšiť rozhľadové pomery v križovatke, „a to opílením rozrastenej cestnej zelene a rozrastených kríkov“. Na čo čakajú?

Križovatka Hornozoborská – Metodova je trojramenná, pravouhlá a zároveň klopená. Keď sme o nej písali po prvý raz, na vlastné oči sme videli nebezpečnú situáciu. Hore kopcom po Metodovej išlo osobné auto – keď už bolo takmer hore, vodička zaregistrovala, že oproti prichádza autobus. Musela cúvať, pretože na križovatku by sa spolu nezmestili. Autobus ju zabral celú, obidva smery.

Šťastím bolo, že za cúvajúcou vodičkou nešli iné autá a že nebola námraza.

Marek Civáň adresoval požiadavku na osadenie dopravného zrkadla na radnicu po prvý raz už v roku 2017, vtedy bol dispečerom v Arrive. Hoci ho naposledy podporila aj mestská komisia pre mobilitu, KDI dal vždy zamietavé stanovisko.

Dnes jazdí Civáň ako vodič autobusu pre Transdev, ktorý je novým prevádzkovateľom MHD. Sadá si za volant aj na linke 25, ktorá prechádza cez problémovú križovatku. Pýta sa, či kompetentní čakajú, kým sa stane nešťastie.

Pripomenul, že dopravné zrkadlá sú na viacerých križovatkách na Zobore a niektoré z nich ani nie sú také frekventované. Odpoveď na otázku, v čom je križovatka Metodova – Hornozoborská iná, sme od polície nikdy nedostali.

„Je nenáležité, aby sa dopravno-technický stav križovatiek zovšeobecňoval,“ reagovali pred tromi rokmi na KDI.