Corgoni začali víťazne, tri zámorské góly

V prvom prípravnom zápase Nitrania zdolali prvoligový tím spoza rieky Moravy.

Veľmi početná kulisa na prípravný zápas! Potvrdilo sa, že Nitrania sa nevedia dočkať novej hokejovej sezóny.

Proti Vsetínu síce nenastúpili Buček, Hrnka, Gajdoš, Green a Bajtek, ale v akcii boli viaceré nové tváre a bolo sa na čo pozerať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvá tretina priniesla dobrý, kombinačný hokej Nitranov, mohli ju vyhrať aj výraznejšie. Do vedenia šli z presilovky po peknej strieľanej prihrávke a presnom teči Bajkova.

V druhej časti Vsetín zlepšil pohyb a otočil skóre na 1:2. Corgoni šťastne vyrovnali gólom do šatne, keď pokus mladého Bartakovicsa z čiary kuriózne skončil v sieti.

V tretej perióde opäť mali navrch Nitrania. Víťazný gól strelil Gill dorážkou a poistku pridal ďalší Kanaďan Griffin. V posledných minútach tak znel zaslúžený potlesk.

HK Nitra - VHK Robe Vsetín 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Góly: 5. Bajkov (Gates, Slovák), 39. Bartakovics (Lacka, Gill), 44. Gill (Lacka, Mezei), 58. Griffin - 21. Kern (Teper), 32. Vano. HK: Kašík - Mezei, Šlank, Valent, Kubeš, Stacha, Vitáloš, Fatul, Bača - Lacka, Gill, Bartakovics - Bajkov, Gates, Griffin - Pobežal, Slovák, Čederle - Okoličány, Šramaty, Ridzoň.

Povedali po zápase

Antonín Stavjaňa, tréner:

„Pre psychiku tímu je výhra dôležitá. Nemali sme kompletnú zostavu, ale tú nepriniesol ani Vsetín, hlavne v útoku skúšali hráčov. Sme spokojní s výkonom importov, na druhej strane by som čakal väčšie zaujatie od mladých hráčov. Aspoň také, ako vidím u Okoličányho, ktorý bojuje o miesto v zostave a má ukážkový prístup.

V druhej tretine sme chceli až priveľmi kombinovať do prázdnej a problém nám robil aj forčeking súpera. Namiesto toho, aby sme to pohotovo využili na brejky, tak sme v tejto fáze kazili veľa pukov.“

Ďalej v článku nájdete: * vyjadrenia Patricka Bajkova a Branislava Mezeia * opísali sme najkrajší okamih zápasu.

Patrick Bajkov, nový kanadský útočník tímu: