Za Nitru bude hrať Jordan. Získala troch nových legionárov

Basketbalisti Nitry začali s prípravou na návrat do najvyššej súťaže, káder majú hotový.

V športovej hale SPU je aktuálny mimoriadne čulý ruch, po „papierovačkách“ s návratom do najvyššej súťaže odštartovala v polovici augusta príprava basketbalistov Slávie SPU Nitra na súťažné zápasy. Tréner Ľubomír Urban má k dispozícii už kompletné družstvo, známy je tiež program prípravných zápasov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za kľúčovú letnú akvizíciu považujú angažovanie českého rozohrávača Eduarda Kotáska z majstrovských Levíc, ktorý by mal byť vodcom tímu. „Chceli sme nielen kvalitného hráča, ale aj pravého vodcu tímu. Skúseného hráča, ideálne, poznajúceho našu ligu, so skúsenosťami v slovenskom vrcholovom basketbalovom prostredí. Čo lepšie sme mohli získať, ako hráča so skúsenosťami z vysoko profesionálneho prostredia, z vyhrávania trofejí, z medzinárodných pohárových súťaží, naviac, rečovo blízkeho nielen našim slovenským hráčom, ale aj schopnosťou komunikovať s nováčikmi z amerických vysokých škôl. Verím, že Edo zvládne nielen produktivitu na palubovke, ale aj vodcovstvom mimo nej tak, aby sa Nitra postupne stala ambicióznym klubom, ako tomu bolo v minulosti,“ hovorí Ľubomír Urban.

S loptou Eduard Kotásek, ktorý prišiel z Levíc. (zdroj: Lukáš Droppan)

Tréner na túto tému ešte dodal: „A pre neho nie je lepšia možnosť, ako symbolicky prevziať žezlo v tejto roli od hráča, ktorý tu zažil úspešné obdobie. S veľkým potešením preto môžem oznámiť dohodu s Milanom Žiakom, ktorý pomôže nášmu družstvu a poradí práve aj Edovi. Máme kombináciu veľmi skúseného, stále produktívneho basketbalistu a skúseného, ambiciózneho hráča na najdôležitejších pozíciách, čo je predpoklad budovať ďalej.“

Ďalej sa dočítate aj toto: * k akej zmene prišlo na postoch legionárov a prečo * kto sú noví cudzinci v tíme, odkiaľ prišli a čo sa od nich očakáva * kedy odohrajú Nitrania doma prvé prípravné zápasy * ktorí hráči sa aktuálne pripravujú s tímom.

Zmena na postoch legionárov