V Kolíňanoch na hody krásne petelice. Aj medveď?

Chrenová bola spokojná len s desiatimi minútami.

Bolože na kolíňanské hody rušno! Poľovníci pri rybníku našli medvediu stopu, futbalisti zase na ihrisku pod vojenským kopcom odstrelili Chrenovú a slávili historicky prvé šiestoligové body.

Starosta Róbert Balkó do mikrofónu zvestoval krásne góly rozdielových hráčov Patrika Bratha, Andreja Gregoru a Matúša Turana, ten sa blysol čarovným priehlavkom a triumf 4:0 zaklincoval biliardovou akciou s pasom Michalovi Lastovicovi. A tak sponzori Norbert Varga i Richard Ballabáš radostne tancovali vo víťaznom klbku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vynovená tribúna vítala dvesto divákov, rozvoniavala klobása a prvý burčiak. Ligotalo sa tiež ihrisko, už dávno nie hanebné ako v minulosti. Nuž, futbal v 1,5-tisícovej dedine sa pohol míľovými krokmi. A to sa ešte šušká o inom skvelom projekte.

„Ďakujem hráčom za perfektný výkon, zodpovedný a s nasadením. Veľké Zálužie a Nevidzany mohli byť radi, že s nami predtým bodovali, hru sme totiž mali my. Hodový zápas sa vždy hrá ťažko, no zlomili sme ho štyrmi krásnymi gólmi a mohlo ich byť aj oveľa viac,“ zalizoval sa tréner Peter Drahoš, ktorý v Kolíňanoch vedie až osem hráčov do 20 rokov.

Chrenová si po prehre 0:4 povzdychla. „Po dvoch minichybičkách nás Kolíňany potrestali nechytateľnými strelami spoza šestnástky – a to rozhodlo. Z celého duelu sme podľa našich predstáv hrali asi iba desať minút,“ nezastieral Vladimír Viola, asistent kouča Igora Dema.