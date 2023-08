Pretekal sa so Stochom, odmietol Kodaň. Životný prestup vybavil v McDonaldˈs

Kariéra Ľuboša Kolára bola ako húsenková dráha.

NITRA. Zdolal Trnavu s Karhanom, Slovan s Vittekom, do pohárovej Európy nakukol s rodnou Nitrou, Libercom I Myjavou. Keď to „Koleso“ na krídle rozkrútil naplno, potočil obrany a tisíce divákov tlieskali pekným gólom.

Ľuboš Kolár (33) ašpiroval na dvojstovku prvoligových štartov, v Seville zažil Rakitiča a v Udinese Di Nataleho, teraz sa baví futbalom v šiestej lige.

V rozhovore sa dočítate či si so Stochom neprihrávali a ako sa hralo s Weissom,

ktorému prvoligistovi kupoval kávu a koľko ako 17-ročný bral v Nitre,

ako ho Vukušič odstavil, Hnilica mu potajme pomáhal a za ktorého trénera boli ako na vojne,

ako divoko a s dlhmi opúšťal Nitru,

či cítil, že Rák a Hodúr čosi vypúšťajú,

akou náhodou sa dostal do Liberca a koľko tam zarábal,

kde chytil životnú formu,

prečo odmietol Bröndby Kodaň a potom aj (neskôr majstrovskú) Trnavu,

čo viní za pád nitrianskeho futbalu a ako si pamätá majiteľov Bödöra a spol.,

prečo nešiel do AC Nitra.

Tri zápasy, štyri góly – v Čeľadiciach ste chytili formu ako hrom, však?

V klube sa mi veľmi páči. Aj preto som v zime odmietol ponuku z Rakúska, aká by sa asi odmietať nemala. Vyrástol som v Nitre na Chrenovej, bývam v Čermanoch, no rodičia sa presťahovali práve do Čeľadíc, a tak stále chodia na zápasy. Poklona patrí vedeniu, Martin Hamada je najlepší prezident, pre futbal v obci dýcha aj jeho manželka Majka.

Vlani sme vyhrali súťaž, no nevyužili právo postupu – a bolo to správne. Keby každý z nitrianskej šiestej ligy šiel hore, stratila by svoj derby nádych. Som rád z dobrého štartu, hovorme však o tíme. Proti Solčanom sme z 0:4 dali na 4:4, to som nikdy predtým nezažil. Máme vyrovnanú brankársku dvojku Leckéši – Bagocký a vpredu legendu Koprdu.

Vráťme čas do „deväťdesiatok“. Zlé jazyky tvrdia, že s neskôr slávnym Stochom ste si v prípravke FC Nitra príliš neprihrávali...

Ach, detské, pubertálne časy... (úsmev) Nuž, s Miňom sme sa pretekali, kto strelí viac gólov, v jednom zápase som dal ja trinásť a on pätnásť, v inom ja šestnásť, on štrnásť...