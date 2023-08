Basketbal chce byť vlajkovou loďou športu na SPU

V kolektíve trénera Urbana je zazmluvnených 15 hráčov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

O mesiac odštartuje Niké Slovenská basketbalová liga, najvyššia mužská súťaž pod košmi. Jedným z deviatich účastníkov bude nováčik Slávia SPU Nitra. Tím spod Zobora sa medzi elitu vracia po šiestich rokoch. Ako zdôraznil skúsený tréner Ľubomír Urban, pri nitrianskom comebacku je kľúčovým pilierom spolupráca klubu s vedením SPU.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Nie je to naša prvá extraligová účasť. Mali sme s pánom Urbanom cieľ, že ako CUŠ (Centrum univerzitného športu) skoncentrujeme našich študentov a spojíme ich aj s vrcholovými športovcami. Veľmi sme sa tešili, keď basketbalisti vyhrali prvú ligu a získali šancu prihlásiť do extraligy, nie je to každodenná vec. Uznanie patrí pánovi trénerovi, ktorého každý v slovenskom basketbale pozná,“ rozhovorila sa Klaudia Halászová, rektorka SPU. „Snahou univerzity je okrem kvalitného vzdelávania podporovať aj šport a kultúru. Myslím si, že v rámci mesta a regiónu pôsobíme veľmi intenzívne v týchto oblastiach. Preto sme veľmi radi, že do Nitry sa vracia extraligový basketbal. Verím, že naša akademická hala bude na zápasoch plná,“ pokračovala Halászová.

Kvalita na rozohrávke

Ako prezradil tréner Urban, klub uzavrel profesionálne zmluvy alebo dohody s 15 hráčmi. Sú medzi nimi aj „starí známi“.

Milan Žiak pred 15 rokmi debutoval v drese Nitry v najvyššej súťaži. Po úspešnej extraligovej kariére sa pod Zoborom vrátil pred tromi rokmi a výrazne pomohol k triumfu v prvej lige. „Do Nitry som sa presťahoval, je to už môj domov, mám tu rodinu. Som rád, že môžem znova pomôcť. Formuje sa tu nový tím, vyzerá to dobre. Chalani sú mladí, draví a majú chuť. Sme tu aj starší hráči, je to fajn poskladané. Dobrá zmes na to, aby tím uspel,“ hovorí 34-ročný rozohrávač.

V kádri trénera Ľubomíra Urbana je aktuálne pätnásť hráčov. (zdroj: md)

Potešil ho aj príchod Eduarda Kotáska na rovnakú pozíciu. „Eda som sledoval v Leviciach, ukázal stabilitu a zodpovednosť. Sú tu chalani z univerzít s atletickosťou, našou úlohou je dať to dokopy,“ uvažuje Žiak.

Ďalej sa dočítate aj toto: * Eduard Kotásek prezradil, prečo prišiel z majstrovských Levíc k nováčikovi do Nitry, na akú spoluprácu sa teší, v čom chce ísť príkladom, čo si želá * prečo si Jozef Vojtek po 4 rokoch opäť chce zahrať extraligu a ako chce mužstvu pomôcť * či má tréner Urban káder uzavretý, alebo ešte hľadá posilu * v ktorej hale budú basketbalisti hrávať zápasy * s akými ambíciami pôjde tréner do ligy * rektorka Klaudia Halászová objasnila motiváciu, prečo škola výrazne podporí basketbalový klub a aký signál chce vyslať verejnosti. ...a oveľa viac.

Český rozohrávač prišiel do tímu nováčika z majstrovských Levíc.