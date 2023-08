Bečicov memoriál: druhá naj návšteva v kraji, hral aj majster sveta

Derby po 16 rokoch s euforickým finišom.

Bitka o Nitru mala grády! Irónia osudu vybavila, že Dolné Krškany v sobotu vítali Chrenovú v šlágri dvoch najlepších tímov v meste. Rivali-kamaráti sú v rovnakej súťaži prvýkrát od druhej triedy 2006/07. Plná tribúna bola ako na ihlách, vychutnala si emotívne rozuzlenie domáceho Homolu v 87. minúte.

Predtým si „na Biovete“ kopol aj majster sveta Stümpel, s old boys FC Nitra čelil domácej starej garde, ktorá kopala históriu „ariánov“.

To všetko pod záštitou tretieho ročníka Memoriála Dušana Bečicu. V Dolných Krškanoch sa pri dobrom pive i klobáse a ešte lepšom futbale spomínalo na človeka, ktorého ľudia mali radi.

Memoriál Dušana Bečicu mal peknú divácku kulisu. (zdroj: Miroslav Slávik)

Stümpel si vychutnal „koberček”

Zdravili sa starí kamaráti, v obehu boli vtipné príbehy a jeden úsmev striedal druhý. Víkendové slniečko rozpálilo futbalovú horúčku. Prví na rade boli old boys.

Zohraté esá z dejín FC Nitra vyrukovali na Dolné Krškany so štyrmi exligistami (Ferenczy, Oremus, Kanás, Kostoláni), ľavačkou Čambala a dokonca hokejovým majstrom sveta Stümpelom.

Triumf 6:2 uzavreli gólom šibala Šindlera od polovice ihriska! Priamo z výkopu. „Bol som otočený chrbtom, bavil sa s divákmi – a on to využil,“ rehotal sa krškanský brankár Róbert Šimák.

„Stále to takto skúšam,“ pousmial sa Marián Šindler. „Pekne sa trafil tiež Juro Kanás – po kombinácii na jeden dotyk. Aj vo veľkom teple sme si schuti zahrali v priateľskej atmosfére. Na Dušanovom memoriáli bola výborná atmosféra, spomínali sme na veľkého človeka. Klobúk dole pred parádnou akciou,“ vravel 57-ročný nezmar hrajúci za Pohranice.

A čo futbalové kúsky majiteľa 1 012 čiarok v NHL? „Zvládol to bravúrne, pozične veľmi dobre, nepokazil prihrávku. Chodieva si s nami zahrať. Klobúk dole pred jeho výkonom. Je to skromný človek s veľkým srdcom,“ riekol Marián Šindler o Stümpelovi. „Jožko hral v stopérskej dvojici s Igorom Ferenczym – a zvládol to s prehľadom! Dirigovali sme ho (úsmev). Bol určený do múru, ale Krškany nemali štandardku,“ rehotal sa Jaroslav Kostoláni, bývalý obranca so skúsenosťami z federálnej ligy, dnes tréner Tesárskych Mlynian.

Za starých pánov Dolných Krškán si zahral aj manažér áčka Stanislav Bečica (vľavo), naopak, dres old boys FC Nitra obliekli aj bývalý prvoligový obranca Jaroslav Kostoláni (vpravo) a hokejový majster sveta Jozef Stümpel (vzadu). (zdroj: Miroslav Slávik)

Domáci gólman nezaprel povahu vtipkára. „Nitru podržal hlavný rozhodca Hádek, dva góly dala z ofsajdu,“ podpichol kamaráta Róbert Šimák. „Stretli sa bývalí spoluhráči či protihráči, schuti sme si zahrali, bola to skvelá akcia. Spomínali sme na Dušana Bečicu, bol to seriózny človek, zanietený do futbalu,“ dodal patriot z rodiny „ariánov“.

Bývalý prvoligový arbiter Vladimír Vnuk si ťukol za starých pánov Dolných Krškán a po memoriáli povedal: „Akcia mala skvelú organizáciu, kvalitu, svižné tempo i pekné akcie, ktoré sa museli páčiť množstvu divákom. Som rád, že som si mohol zahrať proti takým hráčom ako Kostoláni, Kanás a Oremus či majstrovi sveta v hokeji Stümpelovi. Zaspomínali sme si na vynikajúceho človeka, s Dušanom Bečicom sme sa stále rozprávali o futbale. Klobúk dole, ako klub vedie jeho syn Stano.“

Ihrisko v Dolných Krškanoch – do krásy chystané Radom Krajčom a Matejom Letkom – počúvalo samé lichôtky. „Skvelé! Zelené, mäkké, rovné, poliate...“ ospevoval Šindler. „Krásny koberček,“ uznal Kostoláni. „A nielen ihrisko šlo dopredu! V klube hrá čoraz viac mládeže, areál je krajší než kedysi, áčko postúpilo dvakrát za dva roky. Mestská časť s takou silnou futbalovou tradíciou potrebovalo presne toto,“ vystihol to Šimák.

O exhibícii starých pánov D. Krškany – FC Nitra 2:6, J. Paška, A. Bečica – M. Šindler 2, P. Oremus, J. Záhorec, J. Kanás, M. Čambal. D. KRŠKANY: R. Šimák – M. Ťažár, M. Chrenák, F. Krajčo, Š. Jánošík, J. Žitný, J. Paška, F. Bečica, A. Bečica, S. Bečica, V. Vnuk, L. Žembera, I. Gulai. FC NITRA: V. Mušák – I. Ferenczy, P. Oremus, J. Záhorec, J. Kanás, M. Šindler, M. Prešinský, J. Stümpel, J. Kosoláni, Ľ. Žigo, M. Čambal.

Azda tri infarkty...

Hlavný chod porciovali najvyššie postavené tímy v Nitre (po odhlásení štvrtoligového FC). Derby po 16 rokoch malo spád i zápletku.

Nováčik v prvom polčase zahodil šance vrátane nájazdov, Chrenovú držal brankár Géci. Po obrátke dobre trafil Bibeň (1:0), hostia kontrovali tutovkami Kevelyho, obvykle gólmana, no pre sobotný lazaret zranených hráča v poli. Dolné Krškany „prežili“ aj šibenicu Štefeka (1:1) a v 87. minúte tribúnu rozjasal Homola (2:1).

„Jančiar zle trafil loptu, ja som si ju prebral a umiestnil k ľavej žrdi. Verím, že dôležitý gól zdvihne moju sebadôveru. Chrenová sa snažila, nevyužité šance nás mohli mrzieť, napokon sa šťastena otočila k nám. Manažér Stano Bečica sa o nás príkladne stará, sme radi, že na memoriáli jeho otca sme sa mu odvďačili výhrou v derby,“ vravel krškanský hrdina Nikolas Homola.

„Prvý polčas sme mohli vyhrať aj o tri góly, no v druhom mali šance tiež hostia. Tri body nám vybavili Robo Baláži a Nikolas Homola. Bol to dobrý zápas, jeden z Bečicovcov vravel, že prežil azda tri infarkty,“ usmieval sa hroťák Juraj Jančiar.

Dolné Krškany zvíťazili nad Chrenovou (v modrom) 2:1. (zdroj: Miroslav Slávik)

Chrenovú vrátil do duelu vinkel Miroslava Štefeka. „Môj najkrajší gól za posledné roky,“ hovoril šikovný stredopoliar. „Hrali sme v oklieštenej zostave a v druhom dejstve si vypracovali čisté šance. Derby malo kvalitu i veľa divákov. Krškany nás po zápase pekne pohostili. Je vidno, že futbal tu za posledné roky šiel vpred,“ rozprával Štefek a nerobil vedu z tretej prehry v rade: „Všetky prišli vonku. Ani vlani sme ideálne nezačali a napokon to vytiahli na šieste miesto, chce to len jednu dobrú spoločnú chatu.“

Naopak, Dolné Krškany pod novým trénerom Jozefom Petránim (bývalý dlhoročný funkcionár FC Nitra) ešte neprehrali, brali dve víťazstvá a jednu remízu.

„Bývam tu, chodil som na zápasy a poznal hráčov, no nepredpokladal som, že ich budem aj trénovať. Priniesla to zhoda náhod. Prvé týždne sú hektické, anglické, hráme zápas za zápasom. Víťazné derby s Chrenovou bolo jedným z večerov, pre ktoré sa oplatí robiť futbal. Stano Bečica a jeho partia nezištných a zanietených srdciarov si zaslúži vďaku za to, čo sa v klube za posledné roky vybudovalo,“ rozprával Petráni, kým sa Krškany veselili z dôležitých bodov a férovo hostili Chrenovú na spoločnom posedení.

350 divákov na derby D. Krškany - Chrenová (2:1) bola druhá najvyššia víkendová návšteva v súťažiach ZsFZ (4., 5., 6. liga)

Na treťom ročníku Memoriálu Dušana Bečicu skrátka vyhral futbal. „Som rád, že sme pokračovali v každoročnej tradícii. Ďakujeme Chrenovej, že vyšla v ústrety s preložením zápasu. Som rád, že aj v tejto hektickej a uponáhľanej dobe sa v našej futbalovej komunite stretávajú celé rodiny. Moja vďaka patrí ľuďom, ktorí mi pomohli s organizáciou memoriálu – mojej manželke, Róbertovi „Diximu“ Jánošíkovi, Matejovi Letkovi, Stanke Jánošíkovej a všetkým ostatným, ktorí nám pomáhali s akciou, alebo sa spolupodieľajú na činnosti klubu,“ povedal krškanský manažér Stanislav Bečica.