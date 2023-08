Najväčší transfer v histórii. Skromný klub má vysnenú posilu

Presne toto sme teraz potrebovali, tuší šéf FC ViOn.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Celý článok nájdete aj v pondelkových (4. 9.) MY Nitrianskych novinách.

ZLATÉ MORAVCE. Položili piku na stromček? Ťukli do domina? Alebo ich jeden hráč nespasí?

Zlaté Moravce veria, že si môžu odfúknuť. Do útoku pritiahli klubového rekordéra. Päť kôl hrali pekne, no len s jedným bodom a troma gólmi – zmení to Filip Balaj?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

MY Nitrianske noviny boli na stope neľahkých rokovaní. Takto sa rodil podpis vytúženej posily.

V článku sa ďalej dočítate: čím je to najväčší transfer v histórii FC ViOn,

prečo sa Balajov návrat rodil dlho,

ako Cracovia zmenila postoj,

čo majiteľ Ondrejka tvrdí o bodovo najhoršom štarte za 8 rokov,

slovo pre Balaja: prečo odišiel, prečo ďakuje ViOnu, či môže hrať už v Košiciach, aký klubový rekord drží.

Najväčší transfer v histórii klubu

Vionistom šestnástimi gólmi vystrieľal piate miesto, najlepšie v 16-sezónnej prvoligovej histórii. Po prvých trinástich kolách ročníka 2020/21 mal bilanciu 10+1!

„Balaj na hrad!“ ozvalo sa z osirelých tribún po jeho hetriku pri demontáži Trenčína 5:0, keď skromný klub nocoval na bronzovej priečke. Troma kusmi zložil aj Nitru (3:1), ktorej kedysi 26 gólmi vypálil postup do najvyššej súťaže i priebežné prvé miesto v nej. „O Filipovi sme sa rozprávali,“ priznal na jeseň 2020 reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Balaj do reprezentácie!? Tarkovič reaguje exkluzívne pre MY Čítajte

V Cracovii Krakov ale neprerazil. Ani po jarnom hosťovaní v Zlíne. Logicky sa núkal návrat do Zlatých Moraviec. Bola to však fuška.

„Príchod ‚Baliho‘ sa rodil dlho. Bolo to hlavne moje prianie. Sledovali sme, že v Krakove hrá málo alebo takmer vôbec. Toľko sme ťukali do kameňa, až sa rozbil.