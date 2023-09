Jordan zaujal nielen vlasmi

Urbanov tím má troch Američanov a aj v odvete porazil Budapešť.

Basketbalisti BK Slávia SPU Nitra, ktorí sa pripravujú na nováčikovskú sezónu v Niké SBL, sa prvýkrát predstavili v prípravnom zápase na domácej pôde.

Pod Zobor pricestoval maďarský druholigový tím Tehetséges Fiatalok Budapešť. Oba tímy sa stretli v prvom vzájomnom dueli minulú nedeľu na pôde súpera, kde Nitrania vyhrali 89:69. Podobným rozdielom sa skončila aj ich piatková odveta.

V hľadisku si zápisky robil Krunoslav Krajnovič, tréner Komárna, proti ktorému Nitrania nastúpia v prvom kole.

„Sme veľmi radi, že sme našli takéhoto súpera na dva zápasy. Zápas mal fyzičnosť i určitú motorickú kvalitu. Dnes to bolo ešte o niečo lepšie ako v Budapešti. Zápas nám veľa ukázal. Každopádne, my vieme, že extraliga je úplne niečo iné. Bude to náročné. Musíme maximálne zintenzívniť našu koncentráciu a pripravenosť. Náš hráčsky potenciál treba zosynchronizovať. Bude to proces, ako som hovoril, od zápasu k zápasu. Na extraligu sa všetci tešíme, ale musíme byť ešte kvalitnejší ako dnes,“ vyjadril sa tréner Ľubomír Urban.

Jedným z hráčov, ktorý v piatok zaujal, bol Američan James Jordan, s 27 bodmi najlepší strelec duelu.