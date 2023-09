Najhorší štart nie je najhorší. Kto strhne ViOn?

Prerod nudy na zábavu ešte spláca dane.

„Hráme, hráme...“ ozývalo sa z VIP-ky manažmentu FC ViOn v modernej Košickej futbalovej aréne. Túžobné želania zneli s povzdychom.

Nuž, keď sa v 80. minúte prehráva 0:1, po loptu za čiarou sa chodí v zúrivom šprinte, nie inak. Ak ale prerod starého nudného tímu na nový zábavný má daň nevyrovnaných výkonov, tak fanúšikom ostáva len trpezlivosť.

Optimista povie, že Zlatým Moravciam sa pokus o pekný futbal raz musí vyplatiť, pesimista, že na ihrisku sa nie vždy idú roztrhať. Realista ukáže štatistiku, že do Niké ligy nikdy nevstúpili horšie – len bodík z prvých šiestich kôl je nové klubové minimum.

Jaloví v šestnástke

Priveľa centrov nemalo adresáta a primálo akcií malo grády okrem 45. – 70. minúty, jedinej nebezpečnej pasáže vionistov. Košice nevytrápili ofenzívnym rodeom ako Trnavu ani jedovatými brejkmi ako Žilinu.

„Ukázali sme, že futbal vieme hrať, no hrá sa na góly a my ten gól akosi nevieme dať. Hráme, hráme, hráme, no iba po šestnástku – a v nej sme jaloví. V tréningoch to vyzerá dobre, asi musíme trénovať ešte viac,“ smutne vravel Adam Brenkus, na ktorého ďalšie parády z priamych kopov čakáme už takmer rok.

Balaja ešte nehľadali

„Nezískavali sme odrazené lopty, z toho plynuli šance domácich. V druhom polčase sme mali nejaké náznaky šancí, ale to je málo. Takýmito výkonmi ťažko budeme bodovať. Za celú šatňu môžem povedať, že sme chceli. Do ďalších zápasov však treba vstúpiť agresívnejšie a viac si ísť po víťazstvo,“ hodnotil Filip Balaj, azda spása pre vionistov, no v sobotu loptami ešte obchádzaný.