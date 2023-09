Hral s Malkinom, siahal na NHL. Hokejový Einstein miluje Nitru

Sahir Gill kreativitou môže pripomínať aj legendárneho Jozefa Stümpela.

NITRA. Skvelý šachista vidí o dva-tri kroky vpred – a presne tak sa na ľade správa Sahir Gill. Geniálne číta priestor okolo seba a spoluhráčom vyrába aj prihrávky, aké ani nečakajú. Prirátajte jedovatú strelu – a máte malého hokejového Einsteina. Za Nitru hralo iba málo inteligentnejších útočníkov.

V minulej sezóne ťahal corgoňov z brindy a v novej im udá hernú tvár. MY Nitrianske noviny s 31-ročným kanadským centrom prebrali cestu pod Zobor, klopanie na bránu NHL, lajnu s Malkinom či indické korene.

V rozhovore sa dočítate: ako dvakrát siahal na NHL a hral s Malkinom,

ako sa zrodila jeho hokejová inteligencia,

prečo ostal v Nitre a čo povedal o útoku na titul,

ktorá letná posila je podľa Gilla dôležitá,

prečo sa teší na lajnu s Bučekom,

čo si na Gillovi cení Stavjaňa a ako ho prirovnal k Stümpelovi,

kde zažil fanúšikov ako v Nitre,

kde v Indii má korene,

prečo sa cíti mladší.

Ako sa zrodil váš decembrový príchod do Nitry? Nevyľakal vás pohľad na tabuľku?

Prvýkrát ma kontaktovala vlani v lete, no ešte som chcel ostať v Severnej Amerike. Napokon som si nenašiel správny klub, a tak som prikývol Nitre, keď sa mi znovu ozvala. Je to blízko k Rakúsku a Nemecku, kde to s rodinou už poznáme. Každý mi o Nitre hovoril iba dobré veci. Poradil som sa s agentom a zistil, že má výbornú históriu a vždy bola top tímom. Preto som sa pohľadu na tabuľku vôbec nebál.

Keďže Nitra v predvianočnej kríze silno potrebovala plejmejkra, zlákali vás aj solídne peniaze? Alebo zaúradovali iné dôvody?

Peniaze sú vždy súčasťou rozhodovania, všetci predsa máme rodiny. Ako hráč chceš byť ohodnotený za svoje kvality i za to, čo prinesieš tímu. Dospeli sme k dohode, ktorá mi dávala zmysel prísť do Nitry.

Skutočne ma však lákala výzva posunúť tím vyššie. Viacerí hráči – ja, Libor Kašík, Marko Stacha a ďalší – sme prišli v približne rovnakom čase. Prakticky od januára sme hrali play-off. Bolo skvelé, ako sme dokázali vyjsť z vážnej situácie.

Nitru ste vyviedli z bitky o záchranu až do štvrťfinále s Košicami. Boli najväčšími strojcami obratu brankár Kašík a tréner Stavjaňa?

Sadlo si veľa vecí naraz. Stavjaňu som predtým nepoznal, no videl som, že hráči sa pod ním cítia komfortne. Rozumie kabíne, vie ju motivovať. Má rád tvrdo pracujúcich hráčov. Ak makáte, tak hráte – v tom je férový. Jeho tréningy nie sú jednotvárne. Počul som, že s Nitrou zvykol hrať útočný hokej, no vzhľadom na tabuľku sme museli hrať defenzívnejšie, každý zápas bol vyrovnaný. Vyzerá to tak, že v novej sezóne budeme ofenzívnejší, no popritom musíme nájsť správny balans s obranou.

A Libor? Je veľmi súťaživý. Asi nikdy predtým som nezažil brankára s takým obrovským vplyvom na tím za mesiac-dva. Mal mimoriadne konzistentné výkony. Čím viac sa Kašíkovi darilo, tým viac si celý tím veril. Bol stále pod tlakom, no zvládal to mimoriadne.

Cudzinci Nitry: priemer bodov na zápas David Laliberté - 1,11 Colton Yellow Horn - 1,06 Anthony Luciani - 0,85 Judd Blackwater - 0,81 Adam Rockwood - 0,78 Sahir Gill - 0,76 Matt Cope - 0,74 Kale Kerbashian - 0,73 Willie Raskob - 0,71 Jake Cardwell - 0,71 Cudzinec s aspoň 10 zápasmi za Nitru v extralige a priemer bodov na zápas.

Mali ste aj iné možnosti, než ostať v Nitre aj ďalšiu sezónu?