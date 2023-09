Stavjaňa: Na Bučeka sa budú všetci pýtať. Prečo nehrá v „repre“ viac?

V Nitre spozoroval pracovitejší tím.

NITRA. Čo najlepšie vystihuje najstaršie mesto na Slovensku? Hrad, Zobor a Antonín Stavjaňa – od radosti by vám na jar zvestovali fanúšikovia, keď česká legenda po ôsmich medailách tentoraz odvrátila zostup po dvadsiatich rokoch.

Blíži sa k svojmu tisícemu nitrianskemu bodu v základnej časti i absolútnemu trénerskému rekordu v extralige.

Ešte pred turnajom v Grazi nás s úsmevom privítal v kancelárii, odpil si z kávy a ochotne odpovedal na pätnásť otázok MY Nitrianskych novín pred jeho jedenástou sezónou u corgoňov.

V rozhovore sa dočítate: ako zasahuje do výberu hráčov,

či mu káder nepríde úzky,

kto laboruje so zraneniami,

koho si chystá do prvej lajny vedľa Gilla a Bučeka,

čo povedal o Bučekovi a reprezentácii,

či Kašík zvládne 45 zápasov,

kto z mladých má k zostave najbližšie,

koľko Stavjaňovi chýba do veľkých štatistík.

Bola letná príprava čímsi výnimočná?

Každá je iná. Vždy to závisí od skladby tímu. Domáci hráči pod zmluvou trénovali v skupinke, potom sa k nim pridali mladí hráči. Voláme ich „záujmoví“, lebo máme záujem na ich rozvoji. Sú investíciou pre klub, zároveň investujú sami do seba, zvykajú si na náročnejšie prostredie.

Nebolo to úplne súrodé. Keď má kondičný tréner postaviť posilňovňu pre 42-ročného Mezeia a 15-ročného Chrenka, musí zohľadniť veľký vekový rozdiel. Tréning potom nie je v bloku ako kedysi, ale drobí sa na skupiny, mladí majú úplne iný režim.

Spoločné letné prípravy však mám rád. Spoznávam hráčov, tí si na seba zvykajú, porovnávajú sa, to ich môže posúvať v kondícii. Snažím sa im vysvetliť, že nie je dôležitý počet opakovaní, ale prístup a zaujatie. Pôvodne som si kondičné prípravy robil sám, teraz mi so silovými vecami pomáha Miloslav Cebo.

Prišlo i odišlo po deväť hráčov. V čom je tento tím iný než predošlý? Idú šumy, že je fyzicky silnejší.

Ťažko povedať, či budeme fyzickejší. Obmenený tím mi príde pracovitejší, cítim z neho ochotnejší prístup do tvrdej práce. Dôležité bude, aká v ňom vznikne chémia. Spolieham sa na to, že tu máme skupinu hráčov, ktorí nabrali skúsenosti a za rok sa posunuli vpred. Na mysli mám Martina Vitaloša, Marka Stachu, Sebastiána Čederleho, Jakuba Lacku a ďalších, ktorých vrchol iba čaká. Veľa do seba investovali a mohlo by sa im to vrátiť.

U ešte mladších hráčov zase čakáme na to, či budú schopní plnohodnotne odohrať viacero zápasov. Môžu robiť aj chyby, mimoriadne dôležitá však je mentálna a fyzická stránka.

Prestupová politika býva doménou prezidenta Miroslava Kováčika a generálneho manažéra Tomáša Chrenka. Do akej miery ste do výberu hráčov zasahovali vy?