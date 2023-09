Vypadli desiatky autobusových spojov. Ľudia z dedín majú problém dostať sa do školy aj práce

Župa rokuje so súkromnými dopravcami, aby pomohli zvládnuť situáciu. Arrive hrozí pokuta.

NITRA. Ľudia sú zúfalí. Výpadok spojov v prímestskej doprave, ktorý nastal od začiatku školského roka, im skomplikoval životy.

Spoločnosti Arriva Nitra prišla o približne 60 vodičov. Odišli do predčasného dôchodku. V prvé septembrové dni vypadlo v Nitrianskom kraji, v okresoch Nitra a Topoľčany, spolu 39 spojov. (Zoznam pozastavených spojov nájdete na arriva.sk/nitra).

„Denne ide o cca 830 tkm,“ vyčíslil riaditeľ župného úradu Peter Privalinec.

Objednávateľom prímestskej dopravy v kraji je župa, ktorá hľadá riešenie. Župan osobne rokuje so súkromnými dopravcami o využití ich kapacít na „vypadnutých“ spojoch.

Dedinčania sa hromadne vozia autami

„Napríklad smer Čechynce – Nitra. Ráno okolo siedmej, keď idú deti do školy do Nitry a všetci do roboty, ide len jeden autobus. V utorok tam vôbec nezastavil. Odôvodnenie – bolo v ňom veľa ľudí. To znamená, že ak na predchádzajúcich zastávkach autobus naberie toľko ľudí ako má kapacitu, tak na nasledujúcich už nezastavuje,“ poukázal mladý muž, ktorý cestuje za prácou do Nitry.

Opísal aj situáciu, ktorá nastala v stredu: „Dedinčania sa ráno mobilizujú a autami sa hromadne vozia. Kto nemá možnosť, tak ide taxíkom. Zostali sme siedmi - šofér nás nechcel zobrať a nadával, že sme navyše... Povedal, že ak mu nevytvoríme výhľad, nepohne sa a nikam neodídeme zo zástavky.“

Viacerí ľudia, ktorí sa načas nedostali do práce, zháňali potvrdenie. „Začínam mať problémy v robote. Meškal som už 20 aj 40 minút.,“ poznamenal Peter z dediny pri Nitre.

Odišli do predčasného dôchodku

„V Nitrianskom kraji nám aktuálne chýba spolu približne 60 vodičov autobusov z celkového počtu 600 vodičov, ktorí sú potrební na zabezpečenie dopravných služieb v plnom rozsahu. Ďalších 33 vodičov je práceneschopných, tento počet sa však prirodzene mení každý deň,“ informoval Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.

K mimoriadnemu nedostatku vodičov prispela zmena zákona: „Umožnila zamestnancom zvýhodnený odchod do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov.“