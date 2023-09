V trinástich preč z domu, maturita v Prahe. Z vyhnanstva až do „repre“

Čo by hviezdička Nitry povedala na ponuku zo Slovana?

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

NITRA. Kamže by smerovala kariéra Františka Gajdoša, keby ho vlani Nitra nevytiahla z michalovského „vyhnanstva“, keď sa oňho kluby netrhali? Ešte v apríli 2022 hral na Zemplíne iba druhú najvyššiu juniorskú ligu, v máji 2023 už reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v Rige!

Pod Zoborom vo vlasatom obrancovi našli čosi, čo Zvolen a Michalovce dva roky zrejme nevideli. Dorazil bez veľkých očí, začal v dvojičke s veteránom Ivanom Švarným. A výsledok? Už dvadsiaty reprezentant za sedem sezón. „Pásová výroba“ talentov vypľula ďalší drahokam.

V rozhovore sa dočítate aj: prečo je Gajdoš do voza aj do koča,

ako prežil súboj s Kanaďanom Lucicom,

ako porovnal Stavjaňu a Ramsayho,

čo by povedal na ponuku zo Slovana,

ako zvládol odchod z domu už v trinástich.

Nitra bola iná

„Dovtedy som bol z extraligy zvyknutý, že hrám maximálne desať minút a ak niečo pokazím, ani to nie – a zápas iba dopozerám. V Nitre to bolo inak. Podržala ma, aj keď som na začiatku minulej sezóny robil chyby. Manažéri Tomáš Chrenko a Miro Kováčik mi vyslovene povedali, že aj keď mi niečo nevyjde, mám to skúšať ďalej. Postupne som naberal sebavedomie a vo všetkom sa zlepšil,“ rozhovoril sa František Gajdoš.

Ako jediný Nitran odkorčuľoval všetkých 58 zápasov. S +9 bol najlepší v tímovej štatistike plus-mínus, s 22 bodmi (7+15) aj tretím najproduktívnejším slovenským obrancom základnej časti extraligy.

„Vďaka veľkému ice-timu som naberal sebaistotu, hral prakticky nonstop, raz dokonca až 27 minút. Vyspel som v riešení herných situácií, no chcel by som byť ešte precíznejší v rozohrávke a rýchlejší,“ vyznal sa 22-ročný bek.

Františka Gajdoša v Nitre drží zmluva do konca najbližšej sezońy. (zdroj: TASR)

Do voza aj do koča

Hlboko nepodliezol latku ani v kríze trinástich prehier po sebe. Po Vianociach sa statočne prihlásil trénerovi Antonínovi Stavjaňovi na výpravu do play-off. Nitra bola na prelome januára a februára najlepším tímom extraligy.

Ešte viac o HK Nitra nájdete na desiatich stranách aktuálnych MY Nitrianskych novín.

„Neboli sme zase také nekvalitné mužstvo, aby sme vkuse prehrávali. Zabojovali sme za obrat. Stavjaňa určil iný štýl hry. A v bráne žiaril Libor Kašík. Pamätal som si ho už zo Zlína, keď som hral za dorast Sparty a chodil na áčko,“ povedal František Gajdoš.