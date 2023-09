Horúci kros v Dolných Krškanoch (+FOTO)

Sobota na futbalovom ihrisku mala viac ako len športový rozmer.

Ortuť v teplomeri vystúpila aj v sobotu vysoko, ale milovníkom behu to neprekážalo, aby si užili štvrtý ročník Krškanskej krosovej desiatky. Agilní organizátori z občianskeho združenia Krškany 2020 spojili do jedného termínu aj súťaž Krškanský kotlík a viaceré atrakcie pre deti. Všetko sa sústredilo do areálu futbalového klubu.

Po úvodnom príhovore Miroslava Guta a Mareka Hattasa práve primátor Nitry vyslal do boja 80 účastníkov v hlavných behoch (10 km a 5 km). Predtým si na mäkučkej trávičke zasúťažilo 62 detí, s organizáciou pomohli členovia AC Stavbár.

Prítomných potešila bohatá tombola, deti si užili vystúpenie zoskupenia Paci Pac.

Vo štvrtom ročníku sa do análov zapísali noví absolútni víťazi. Po druhých miestach tentokrát vystúpila na najvyšší stupienok Dana Kozárová z Lužianok, keď si vylepšila svoj krškanský osobný rekord.

„Počasie ako každý rok nesklamalo, bolo exkluzívne, miestami až pekelné teplo. Trať je veľmi príjemná, strieda sa stúpanie s klesaním, povrch je tiež výborný, nakoľko časť pretekov je v lese, ktorý príjemne schladí. Sú tu skvelí ľudia, občerstvenie aj atmosféra. Absolvovala som všetky štyri ročníky a vždy sa sem teším, nakoľko tieto preteky sú mojou srdcovkou,“ vyznala sa najrýchlejšia žena na 10-tke.

V súťaži mužov triumfoval druhý najmladší účastník Peter Biely pri svojom debute na podujatí. „Bola tu veľmi dobrá organizácia a vládla super atmosféra so skvelými ľuďmi. Zúročil som výbornú prípravu a určite pomohlo aj povzbudzovanie od blízkych. Po väčšinu behu som sa držal na druhom mieste, ale kilometer pred koncom sa mi podarilo odpútať,“ prezradil 19-ročný chalan z Beladíc.

Hlavnými organizátormi akcie boli Miroslav Gut, Jozef Čičo a Marek Pinter. Aj vďaka nim zažili Dolné Krškany peknú sobotu.

Výsledky

10 km

Ženy do 39 rokov: 1. Lenka Žemberová (D. Krškany) 59:26, 2. Denisa Strieborná (Nové Zámky) 1:01:24, 3. Ulrika Simonicsová (Nesvady) 1:02:23.

Ženy 40-49 rokov: 1. Dana Kozárová (Pexton unicorns) 47:14, 2. Katarína Lukačková (Nitra) 52:37, 3. Marta Koišová (Nitra) 58:00.

Ženy od 50 rokov: 1. Eva Simonicsová (Nesvady) 58:57, 2. Iveta Ovečková (NitRUNčania) 1:03:12.

Muži do 39 rokov: 1. Peter Biely (Zl. Moravce) 39:04, 2. Richard Jančo (Zoborské defekty) 41:22, 3. Andrej Grobarčík (Nitra) 41:24.

Muži 40-49 rokov: 1. Miroslav Kadorík (Zl. Moravce) 39:35, 2. Dušan Škerlanec (D. Krškany) 42:16, 3. Peter Bilik (Klasov) 47:03.

Muži 50-59 rokov: 1. Pavol Biely (AC Stavbár) 40:28, 2. Branislav Babiš (Trnava) 42:39, 3. Mário Ondriaš (AK Tlmače) 43:20.

Muži od 60 rokov: 1. Vladimír Šmida (Spišská N. Ves) 51:56, 2. Juraj Surový (Kolečko Bratislava) 55:17, 3. Justin Illéš (Nitra) 55:45.

5 km

Ženy: 1. Barbora Štrbová (AC Stavbár Nitra) 24:03, 2. Mária Cintulová (Cabaj-Čápor) 27:51, 3. Jana Ecker (Bombardéri Nitra) 29:26.

Muži: 1. Ivan Giraltoš (Nitra) 20:01, 2. Miroslav Jurík (Zl. Moravce) 20:06, 3. Matej Letko (Nitra) 25:38.

Detské behy

Dorastenci: 1. Matej Fejes.

Starší žiaci: 1. Gregor Adamec.

Mladší žiaci: 1. Bruno Adamec, 2. Patrik Vrábel, 3. Lukáš Bašista.

Mladšie žiačky: 1. Simona Kurimská, 2. Linda Chobotová, 3. Linda Stará.

Najmladší žiaci: 1. Matúš Milkovič, 2. Daniel Magic, 3. Július Fejes.

Najmladšie žiačky: 1. Adela Uharčeková, 2. Eliška Pinterová, 3. Ema Bakayová.

Chlapci MŠ: 1. Matúš Jurík, 2. Adam Michalička, 3. Marek Jánošík.

Dievčatá MŠ: 1. Linda Rudincová, 2. Laura Petrovičová, 3. Terezka Milkovičová.