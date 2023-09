FC Nitra má dlhovať 2,5 milióna eur. Bývalí funkcionári chcú tučné odstupné

Verdikt krajského súdu stále nepoznáme.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Celý článok nájdete aj v pondelkových (11. 9.) MY Nitrianskych novinách.

NITRA. Nevrátené pôžičky, nevydokladované dotácie, dlhy voči daniarom, poisťovni, bývalým futbalistom, trénerom a funkcionárom, ale aj nezaplatené nájmy či autobusy.

Minulý pondelok bol „deadline“ na prihlásenie pohľadávok voči v konkurzu ocitnutom FC Nitra – a 65 veriteľov si od klubu vypýtalo 2 501 863,82 eur. Svedčí o tom Register úpadcov, patriaci pod Ministerstvo spravodlivosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V článku sa dočítate: ktoré tri dlhy sa budú riešiť prioritne,

ktorý bývalý majoritný akcionár chce od Nitry státisíce,

aké tučné odstupné požadujú dvaja niekdajší funkcionári,

či sú na zozname investori z Nemecka a Ukrajiny,

aké pohľadávky si prihlásilo 31 hráčov a trénerov,

koľko eur chce od Nitry Jendrišek či nemecký ex-talent,

ktorému hráčovi klub nezaplatil ubytovanie v hoteli.

Výnimka? Len jeden veriteľ

Na rade je konkurzná správkyňa Michaela Vadkerti. Do 4. októbra má preskúmať opodstatnenosť jedného dlhu za druhým.

Do pondelka 18. septembra má zverejniť súpis majetku, teda konkurznej podstaty, ktorej rozpredaj má uspokojiť veriteľov 114-ročného klubu. A to pomerne, výnimku majú iba tí so záložným právom.