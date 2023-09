Fabrika Nitra: dvadsať reprezentantov za sedem rokov! Kľúčový sponzor? Fanúšikovia

Už nemáme vankúš z peňazí z NHL, upozorňuje prezident klubu Miroslav Kováčik.

NITRA. Vrcholový futbal je pasé, Nitre ostal iba hokej. Po ôsmich medailách za desať rokov prišla najhoršia sezóna z posledných dvanástich, infarktový boj o záchranu ovenčil aspoň zisk Kontinentálneho pohára. Keď mala Bučeka a Stavjaňu, spravila dve striebra, plný zimák sa pýta, čo kanonier s trénerom-legendou ukujú do tretice.



MY Nitrianske noviny 24 otázkami vyspovedali Miroslava Kováčika pred jeho deviatou sezónou v roli prezidenta klubu.

V rozhovore sa dočítate: prečo sa Nitra rozlúčila so Švarným a Pupákom,

koľko by mali dať na platy tentoraz,

koľko percent z rozpočtu tvoria fanúšikovia,

ako chce Kováčik docieliť menej vulgarizmov na zimáku,

či robia s mladými preto, lebo je to lacnejšie,

v čom Kováčik nesúhlasí so St. Louis Blues,

či by Nitra spravila zápas pod holým nebom,

prečo klub zrejme nevyvesí Stümpelovi dres,

kde stojí stavba novej arény a tréningovej haly.

Vstúpite do sezóny s majstrovskými ambíciami?



Nikdy sme do ročníka nešli s porazeneckou náladou, no ani s prehnanými vyhláseniami. Chceme predvádzať atraktívny hokej a vyhrať čo najviac zápasov. Ak do seba zapadne veľa vecí, môže prísť aj úspech. Ťažko však predikovať umiestnenie, liga je veľmi vyrovnaná.



Zložili ste tím plne podľa vašich predstáv alebo nie?



Naplnili sme predstavu, s akou sme plánovali postaviť tím. Posty, ktoré sme chceli obsadiť legionármi, sme obsadili. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Kľúčové boli zotrvania trénera Antonína Stavjaňu, brankára Libora Kašíka a príchod strelca Sama Bučeka – verím, že o tieto tri piliere sa v sezóne oprieme.



Je káder dostatočne široký?



Ak nás nebudú trápiť zranenia, tak áno. Nikto na Slovensku nemá šesť pätiek. Neviem si predstaviť mať troch hráčov spokojných s tým, že sú navyše. Nesmieme zabudnúť, že na každý zápas musíme mať buď dvoch hokejistov do 20 rokov, alebo určiť len osemnásťčlennú nomináciu. Vždy, ak sa to len trochu bude dať, budeme dávať šancu mladým.

Miroslav Kováčik šéfuje HK Nitra od roku 2015. (zdroj: TASR - Martin Baumann)

V čom je vynovené mužstvo iné? Podľa trénera Antonína Stavjaňu je pracovitejšie, podľa jeho asistenta Ivana Švarného zase fyzickejšie.



Bodaj by mali pravdu! Až liga ukáže, na čom sme. Verím, že ak nás nepotrápia zranenia, budeme mať kvalitnejšie mužstvo ako naposledy. Sme si vedomí, že máme šikovných hráčov nižšieho vzrastu, preto sme si vyberali aj posily s fyzickým fondom. V prvom rade sa však pozeráme na to, kto hrá ako hokej. U hráča sa prioritne pozeráme na jeho potenciál, na to, kam by sa u nás mohol posunúť.



Môžu Sahir Gill a Samuel Buček spolu v základnej časti spraviť sto bodov?



Je mi jedno, koľko bodov spravia, dôležitejšie je, koľko bodov získa Nitra. Zbytočne by sme mali najlepšieho strelca, keby sme vypadli z ligy ako Prešov. Prvoradý je kolektívny úspech, góly a asistencie nie sú pre nás podstatné.

Ťažko sa vám lúčilo s Ivanom Švarným a hlavne klubovým rekordérom Miroslavom Pupákom?