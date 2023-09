Návšteva ako roky nie. Nitra objavila jelenecké čaro

Zápas-sviatok videlo 450 divákov.

JELENEC. Takmer po roku hral doma, krstil závlahu za 25-tisíc eur, ďakoval starostovi, oceňoval klubových pomocníkov a siedmoligového giganta so štyrmi exligistami hostil gulášom či fazuľovicou. Jelenec zatlieskal šlágru s AC Nitra (0:1) – a potom sa veselil do noci.

Na štadióne v prekrásnej lesnej scenérii sa spokojne usmievali aj vzácni hostia, bývalí nitrianski kapitáni Jaroslav Dekýš a Ján Štajer. „Gýmešanom“ sa za prácu s mládežou a zveľaďovanie infraštruktúry poklonil aj predseda ObFZ Nitra Štefan Korman.

Aktéri sledovaného duelu. (zdroj: Jozef Fehér)

Parádna návšteva

„Som nadšený z celého dňa! Z počasia, návštevy, prijateľného výsledku, priateľskej atmosféry. Nemáme sa za čo hanbiť. Deti z akadémie sa predbiehali, kto bude áčkarov vyvádzať na plochu. Až 450 divákov tu na ‚majstráku‘ naposledy bolo možno pred desiatimi-pätnástimi rokmi,“ povedal predseda klubu Henrich Richter.

„Pridalo sa ku mne päť-šesť ľudí, bez ktorých by som futbal už nerobil. Funguje áčko aj akadémia, futbal v Jelenci má budúcnosť,“ dodal.

Takto beží čas - tréneri jeleneckého dorastu Markus Šinka a Adrián Kukučka (na bokoch) si za áčko ťukli aj s odchovancami, ktorých pod Gýmešom kedysi priviedli k futbalu ako malých žiačikov. (zdroj: Jozef Fehér)

Rozhodol navrátilec z Egypta

A zápas? Domáci so siedmimi odchovancami a troma dorastencami dreli, AC búšil do plných, dominoval menej, než sa čakalo, no ťažko sa nonstop nesie kríž topfavorita.

„Nitra viac držala loptu, no že by nás stále tlačila, to nie,“ riekol Michal Beták, obetavý stopér Jelenca.

„Tím začína napredovať. Bránili sme v dvoch zónach, vyrážali do brejkov, dodržali taktické pokyny a v prvom polčase mohli dať gól z dvoch-troch šancí,“ hodnotil tréner Róbert Galo.

AC Nitra sa víťazstvom 1:0 v Jelenci a zaváhaní Výčap-Opatoviec v Rumanovej (3:3) dostal na čelo 7. ligy ObFZ Nitra. Jelencu po šiestom kole patrí dvanásta priečka. (zdroj: Jozef Fehér)

Miloš Šimončič, kouč AC, konštatoval: „Vedel som, že vonkajšie zápasy budú neľahké. Chceli sme hrať ako na našom ihrisku, no problémy nám robil terén. Náš výkon mal byť jednoduchší. Tiež sa však tešíme z krásnej návštevy, bodaj by každá sobota bola takáto.“

„Snažíme sa pasovať s tlakom, kamkoľvek prídeme, chcú sa na nás vytiahnuť a je to derby,“ povedal „stožiar“ Nitry Vladimír Kochan, v sobotu hladný po futbale po dovolenke v Egypte – a napokon aj gólový.