Spolumajiteľ HK Nitra: Ak vyhráme titul, „Čibi“ znovu pôjde na autobus

Priama reč Mareka Ďurovkina pred štartom extraligy.

„Ťažko som prežíval minulú sezónu. Káder si ani nestihol sadnúť a už sa menil, faktorom boli zranenia a iné udalosti. Keď si však spomeniem, ako po zápasoch zvyklo vyzerať Blackwaterove koleno a ako Versteeg s ‚pozváranou‘ rukou hecoval kabínu, tak musím uznať, že nie všetci hráči z predošlého ročníka boli takéto typy. Impulz priniesol brankár Kašík a hlavne tréner Stavjaňa. Pre Nitru je ako stvorený. Je to výnimočný kouč i človek. Pokorný, inteligentný, jednoducho osobnosť. Boj o záchranu sme zvládli a napokon sme mohli zdramatizovať aj štvrťfinále s Košicami. Zápasy boli o jednom góle, rozhodovali detaily.

Za uplynulú sezónu by som sa ešte raz chcel poďakovať fanúšikom. Sú najlepší na Slovensku! Bolo úžasné sledovať ľudí na tribúnach aj v kríze. Hoci sme nevyhrali desať zápasov v rade, stále nás podporovali. Keď idem po Slovensku, napĺňa ma hrdosťou, že na mnohých autách vidím nálepky HK Nitra. Nič naše mesto nestelesňuje viac než hokej.

Medzi sezónami ma potešilo, že Jura Pekarčíka si vybral St. Louis Blues. Za dva roky mala Nitra až troch hráčov na drafte NHL. Je to vynikajúci výsledok klubu i hráčov, ktorých sme si trpezlivo vypiplali. Verím, že raz sa pod Zoborom vrátia.

A nová sezóna? Ako správni športovci musíme mať najvyššie ambície. Sledoval som letné pohyby v kádri. Prezident Miro Kováčik a generálny manažér Tomáš Chrenko majú moju plnú dôveru. Stopercentne sa s nimi stotožňujem aj v otázke sporu APHK so SZĽH. Káder vyzerá na papieri celkom slušne, no pravda sa ukáže až na ľade. V príprave sme dlho nehrali v kompletnej zostave, ale z tréningov a zápasov, ktoré som videl, som mal dobrý pocit. V kabíne je výborná nálada, chalani pracujú v plnom nasadení. Noví legionári majú ukázať, prečo prišli, no nemôžeme sa spoliehať iba na nich, ale aj na kvalitných Slovákov.

Teším sa z návratu Mareka Slováka. Po odchode Filipa Krivošíka je to môj najobľúbenejší hráč ‚Nitričky‘. Podpichoval ma, prečo už nie je na polepe klubového autobusu. ‚Čibimu‘ rád odkážem, že keď vyhráme titul, pôjde na autobus znovu (úsmev). Stal by sa tak majstrom druhýkrát po sebe.

Radosť mám aj z comebacku Sama Bučeka. V lete bol našou hlavnou prestupovou prioritou. Verím, že u nás znovu dobre nasmeruje kariéru. Je skvele fyzicky pripravený a má perfektné ruky, preto je iba na ňom, či opäť nastrieľa vyše tridsať gólov. Mohol by utvoriť výbornú dvojičku so Sahirom Gillom.

Nevídanú šnúru domácich zápasov v úvode sezóny považujem za skvelú príležitosť. Hráči sú profesionáli, nebudú si robiť hlavu z tlaku pred vlastným publikom. Je lepšie byť po siedmich kolách vysoko než nízko. Pomôže to aj psychickej pohode klubového vodiča Vlada Bratha, vedúceho autobusovej dopravy z nášho Incar-u (úsmev). Azda čo najviac duelov vypredáme a odrazíme sa do výborného ročníka. V našej spoločnosti snívame o druhom titule pre Nitru. Hokej je pre nás rodinná záležitosť.

Preto by sme si želali, aby sa úvahy o novom zimáku konečne premietli do reálnych krokov. Viem, že projekty existujú, no bez podpory mesta a štátu to nepôjde. Bola by to investícia desiatok miliónov eur, pre najnavštevovanejší šport široko-ďaleko to však určite má zmysel.“

Marek Ďurovkin je spolumajiteľ HK Nitra a predstaviteľ spoločnosti INCAR, dlhoročného významného partnera nitrianskeho hokeja.