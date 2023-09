Facky so stopérmi, záujem Spartaku Moskva. Obor z ligy mladne na dedine

Nedávny jubilant Karol Pavelka: šestnásť klubov, jedna srdcovka.

Karol Pavelka (vľavo) bol v sezóne 2009/10 - postupovej pre FC ViOn - najlepším strelcom druhej ligy. Na konci júla oslávil štyridsiatku. (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín)

ZLATÉ MORAVCE. Päť zápasov, päť gólov! „A ani jedna žltá karta, polepšil som sa,“ chichoce sa Karol Pavelka.

Do sezóny vletel ako víchor, mladne v útoku siedmoligových Žitavian. „Z krídel mi čapujú lopty 17-roční Nipča a Chren a zo stredu 21-ročný Rebo – sú tu na to, aby mi to obehali,“ vychválil nahrávačov 195-centimetrový obor, atrakcia na každej dedine.

„Ten hral ligu!“ šuškajú si tribúny o nedávnom štyridsiatnikovi užívajúcemu si futbalový dôchodok.

„V Čiernych Kľačanoch už so mnou nerátali, šiel som za lepším, ‚Štoky‘ Chren a manažér Kabát ma zavolali do Žitavian. Už hrám znovu útočníka a nie stopéra. Dva-tri roky ešte potiahnem, v nedeľu sa mi stále treba spotiť,“ rozprával Karol Pavelka.

V rozhovore sa ďalej dočítate: kto bol najväčší spevák v šatni FC ViOn,

prečo Pavelka neprerazil v Trnave (čo nezvládol),

s ktorým stopérom sa fackal,

prečo mu nevyšli zahraničné prestupy,

kedy by sa bál o futbal v Zl. Moraviach,

aký nefutbalový klub vedie.

Spievali ostošesť

Kariéru mal ako dobrodružstvo – Kysucký Lieskovec si ho vytiahol do druhej ligy, v tretej pálil za Vráble, prvú šestnástimi gólmi vystrieľal Zlatým Moravciam (2009/10), za strelca ho brala Trnava i česká Karviná, vystriedal šestnásť klubov, deväť za posledných osem rokov.

„Najlepšie mi bolo na ViOne. Keď som prišiel, vypadlo sa z prvej ligy, no hneď nato sme postúpili. S trénerom Jarábkom to bola parádna jazda! Pretekali sme sa s Trenčínom s Depetrisom a Salinasom, jarou sme prešli ako nič, dvanásťkrát po sebe neprehrali. Mal som rád nahrávky Kuračku, Babicove tiež – takého stredopoliara dnes ViOn nemá – a ešte radšej našu skvelú partiu.