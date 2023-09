Báb potrápil druholigistu, Váhovce nezaváhali

7. liga Galanta mala na programe vložené kolo.

- výsledky dnešného 8. kola 7. ligy Galanta aj so ZOSTAVOU KOLA

- zo stretnutia Slovnaft Cupu Báb - Malženice vyjadrenie trénera Štajera. Dozviete sa aj to, koho dal do rubriky ZAUJALI.

7. liga Galanta

Veľká Mača - Váhovce 1:4 (1:1), 2. Dá. Szöke - 45. a 57. L. Vaško, 68. a 75. R. Kriška.

Čierna Voda - Vlčany 6:1 (3:1), 6. Z. Mésáros, 15. M. Csadi, 44. a 60. Z. Király (1 z 11m), 49. T. Králik, 75. Z. Oros - 27. A. Matej.

Dolná Streda - Žihárec 3:0 (2:0), 18. A. Lopatník, 36. (11 m) a 72. M. Bako.

Kráľov Brod - Tešedíkovo 3:0 (1:0), 25. a 68. N. Čellár, 87. A. Godány. ČK: 83. Lauko (T).

D. Saliby - Matúškovo 2:1 (1:1), 11. a 77. D. Bednár - 16. L. Tarr.

