Buček: Hokej musíme hrať 60 minút

Pekné nové dresy Nitranom pri ich krste šťastie nepriniesli.

Kanonier corgoňov Samuel Buček si otvoril skóre hneď v prvom dueli novej sezóny. Po jeho znížení na 2:3 ešte šance Nitranov žili, ale napokon vyšli v sezónnej premiére naprázdno.

Prvý majstrák po návrate nedopadol dobre.

Mrzí nás to, pred takou kulisou... Nabehli mi zimomriavky, cítil som výborne. Myslel som, že nás to trošku nakopne, ale bolo vidieť na chlapcoch veľký stres. Neviem, čoho sme sa zľakli. Veľa chlapcov máme nových a potrebovali si to asi vyskúšať, aké to je.

Prvá tretina nebola dobrá.

Nevyšla nám vôbec. Súperi hrali len jednoducho, my sme lietali hala-bala. V druhej tretine sme dostali jeden smolný gól a ďalší po našej mini chybe. Ale celé to vyplývalo z toho, že Popradčania hrali kompaktne a pomáhali si.