Lesostep si užil spartanský šampión i prvoligový futbalista

Zoborské svahy chutili bežcom zo širokého okolia. Tri prvenstvá zostali v Nitre.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Niekto rád behá kratšie trate, iní sa zase zamilovali do hoci aj šesťhodinového blúdenia lesom. Na pretekoch Zoborskou lesostepou organizátori vyhoveli každému tým, že pripravili tri trasy s rôznou dĺžkou - 11 km, 21 km a 51 km.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri Dražovskom kostolíku si dali rande výkonnostní bežci, ale hlavne tí rekreační. Preteky pred rokom obnovilo občianske združenie Ultra pulz a záujem stúpol.

„Ja som dlhoročný nadšenec ultramaratónov a dlhých lesných behov. Viaceré som si odbehol. V Nitre skončila vlani Ponitrianska stovka a zároveň tu v okolí Zobora neboli žiadne ultratrailové preteky, tak sme si povedali, že urobíme niečo my. Teší nás, že sa prihlásilo viac bežcov ako vlani. Najkratšiu trať sme zmenili, otáča sa pri Troch duboch a tiež tvorí okruh. Človek sa nevracia po tom istom chodníčku, je to atraktívnejšie. Dlhšie trate zostali rovnaké. Verím, že bežci si ich užili,“ prezradil Laco Ledényi, hlavný organizátor.

Zakladateľom podujatia bol Dušan Harangozó, ktorý mal v piatok úlohu moderátora. Náladu zdvíhal aj svojím anglickým humorom. „Kým na iných pretekoch sa medailisti fotia pri stene s logami sponzorov, na Zoborskej lesostepi máme krásnu kulisu stredovekého kostolíka. Neviete si predstaviť, aké je to náročné ho sem na preteky priniesť a potom zasa odniesť,“ zabával prítomných ostrieľaný speaker.

Fotogalériu z pretekovnájdete tu.

Pred štartom najkratšej trate sa o rozcvičku bežcov postaral Gabriel Švajda. Podujatie malo šesť absolútnych víťazov – stali sa nimi Patrik Krajčovič (ambasádor značky Belda Sport), Nitrianka Nina Ábelová (predtým robila aerobik), Radoslav Kopčan, Soňa Struhárová, Matej Schieber a Veronika Vasilová. Piati z nich (všetci s výnimkou Struhárovej) aj vylepšili traťový rekord!

Tribečské chodníčky majú svoje čaro i technickú náročnosť. Užiť si ich prišlo široké spektrum nadšencov. Napríklad debut na 51-tke mal Marián Kolmokov, bývalý prvoligový futbalista (79 štartov). Bežal aj regionálny riaditeľ banky či dlhoročný športový redaktor RTVS Peter Buček. V cieli ich zaplavili endorfíny a všetci sa tešia na ďalšiu edíciu v roku 2023.

Povedali po pretekoch

Radoslav Kopčan: „Vlani som bežal kratšiu trasu, tento rok som si vybral dlhšiu, lebo sa pripravujem na maratón v Košiciach. Som z Bánoviec, behávam hlavne behy do vrchu. Mám z Nitry manželku. Vždy keď ideme k svokrovcom, tak si tu veľmi rád zabehám. Na Žibrici som už bol aspoň 50-krát.“

Slavomír Vinkovič: „Super beh, super atmosféra, vyšlo aj počasie. Trošku sme sa zapotili na Žibrici a potom to už bolo fajn. Oproti vlaňajšku som sa zlepšil, takže som spokojný. Mal som asi lepšiu prípravu. Toto sú jediné preteky, ktoré som absolvoval v tomto roku. Dá sa povedať, že kopce sú moja doména. Výhodou bolo, že som bol prakticky v domácom prostredí. Celú trať som poznal naspamäť."

Patrik Krajčovič: „Od polovice pretekov som sa osamostatnil, nestrácal som čas ani na občerstvovačke a snažil som sa ísť svoje. Nikdy som tu nebehal, ale veľmi sa mi páčia tieto kopce. Myslím, že aj do tréningu ich budem zaradovať častejšie. Ja sa venujem hlavne spartanským pretekom, ale obľubujem aj trailové behy a občas cestné. Mám rád takéto „rodinné“ preteky, človek sa tu cíti veľmi dobre. Rád sa sem vrátim.“

Z výsledkov

51 km

Muži do 40 rokov: 1. Matej Schieber (Zvol. Slatina) 4:14:29, 2. Marek Noga 4:55:58

3. András Erdei (Maď.) 5:23:41.

Muži do 50 rokov: 1. Michal Salva (AKV Bratislava) 4:45:38, 2. Vlastimil Teplan (Mor. Lieskové) 4:58:38, 3. Ján Sameliak (Nitra) 5:13:15.

Muži od 50 rokov: 1. Igor Klobučník (Andovce) 5:17:09.

Ženy do 40 rokov: 1. Katarína Urbančoková 5:43:19, 2.-3. Viktória Pekarová a Mahuliena Ďurecová 5:44:39.

Ženy od 40 rokov: 1. Veronika Vasilová (Bratislava) 5:29:57, 2. Katarína Bajčíková (Escargot) 5:31:04, 3. Andrea Grendová (Revúca) 6:00:41.

21 km

Muži do 40 rokov: 1. Radoslav Kopčan (Bánovce) 1:44:40, 2. Richard Jančo (Zob. defekty) 1:55:24, 3. Martin Michalík (Behám srdcom) 2:01:03.

Muži do 50 rokov: 1. Slavomír Vinkovič 1:54:48, 2. Branislav Bosák 2:14:02, 3. Peter Mihálik (Šport. komunita Šaľa) 2:14:03.

Muži od 50 rokov: 1. Michal Lengyel (Nitra) 2:03:59, 2. Henrich Nemec 2:06:11, 3. Mario Olach (Nitra) 2:23:20.

Ženy do 40 rokov: 1. Soňa Struhárová (Nové Mesto) 2:08:15, 2. Zuzana Staňáková (Detva v pohybe) 2:17:51, 3. Eva Szatmáryová 2:51:03.

Ženy od 40 rokov: 1. Zuzana Schieberová (Zvol. Slatina) 2:30:22, 2. Katarína Lukačková (Náhoda) 2:30:46, 3. Helena Karabčíková (Madunice) 2:48:24.

11 km

Muži do 40 rokov: 1. Patrik Krajčovič (STG Trnava) 45:07, 2. Gabriel Švajda (AC N. Zámky) 49:01, 3. Tomáš Beňa (STG N. Zámky) 53:31.

Muži do 50 rokov: 1. Miroslav Kadorík (Zl. Moravce) 47:52, 2. Radovan Hasilla (Hronec) 50:30, 3. Ľubomír Kiesel (ŠK Triclub Nitra) 57:32.

Muži od 50 rokov: 1. Jozef Zima (Nutraceutica) 54:12, 2. Rudolf Varga (Ladickí bežci) 55:37, 3. Eugen Scheling 1:01:10.

Ženy do 40 rokov: 1. Nina Ábelová (Nitra) 58:38, 2. Petra Tomanóczyová (Stupava) 1:01:24, 3. Michaela Szilvásová (Pezinok) 1:02:48.

Ženy od 40 rokov: 1. Ľubica Toporová (ŠK pre Radosť) 1:02:13, 2. Ivana Janásová (DHZ V. Lapáš) 1:05:53, 3. Hana Bihányová (Do posledného dychu) 1:06:10.