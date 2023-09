Najrýchlejšou dojčiacou ženou je B. Adamkovičová

V Hodoch mali netradičné bežecké preteky.

Najrýchlejšou dojčiacou ženou na deviatom ročníku Behu dojčiacich žien v Hodoch, mestskej časti Galanty, sa v nedeľu stala Bianka Adamkovičová. Galanťanka vo farbách ŠKP Bratislava, ktorá vlani skončila druhá, absolvovala 4,5-kilometrovú trať za 21 minút a 28 sekúnd.

„Dnes sa bežalo trochu ťažšie, keďže bolo teplo, ale je to veľmi pekná akcia. Boli sme tu aj minulý rok. Je to naša srdcovka. Cítiť, že je tu rodinná atmosféra, nevládne tu taká rivalita. Každý každému praje a po pretekoch sa navzájom porozprávame. Vidno, že je to úplne iný typ pretekov,“ podelila sa v cieli o dojmy mamička jedenapolročného syna.

Medzi mužmi zaknihoval piate víťazstvo Ľuboš Bogdányi z bežeckého klubu Galantská elita časom 16:16. Usporadúvajúci klub reprezentuje aj najrýchlejšia žena Orsi Hrubá, ktorá navyše časom 19:05 o viac než minútu prekonala traťový rekord.

Podujatie, ktorého hlavným cieľom je ukázať, že dojčenie nie je prekážkou pri športových aktivitách matiek, aj vďaka priaznivému počasiu prilákalo rekordný počet 244 účastníkov. Na rozdiel od všetkých ostatných bežeckých pretekov je hlavnou kategóriou tá pre dojčiace ženy. Tento rok v nej štartovalo 23 mamičiek.

Na hlavnom behu sa zúčastnilo 156 bežkýň a bežcov, pričom popri dospelých sa odvážne do súťažnej časti podujatia zapojilo aj viacero detí. K nim sa pridalo 88 detí, ktoré nesúťažili, ale absolvovali celú trať alebo jej časť pešo, na bicykli, v kočíku, na ramenách rodičov, v nosičoch či šatkách.

Beh dojčiacich žien zorganizoval bežecký klub Galantská elita o. z. v spolupráci s MUDr. Luciou Nemašikovou. Projekt bol realizovaný zo zdrojov Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

Výsledky

Dojčiace ženy: 1. Bianka Adamkovičová (ŠKP Bratislava) 21:28, 2. Dominika Bartová (OZ mládež Gáň) 24:37, 3. Lenka Jášeková (Danube Runners) 25:17.

Ženy: 1. Orsi Hrubá (Galantská elita) 19:05, 2. Miroslava Kapošová (Sereď) 21:06, 3. Lenka Hudeková (Galantská elita) 21:09.

Muži: 1. Ľuboš Bogdányi (Galantská elita) 16:16, 2. Tomáš Mrva (Galantská elita) 17:14, 3. Szilárd Halák (Partners) 17:22.

Kompletné výsledky nájdete tu.