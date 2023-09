Chyba v matrixe? Líder vychválil predposledný ViOn

Nigérijská desiatka vyvetrala reprezentanta.

Včera podvečer sa po dedinských šlágroch šlo na najlepší futbal v celom Nitrianskom kraji, aréna vítala takmer dvetisíc divákov – nadmieru veľa na miestne pomery, ak sa nedarí. „FC ViOn to sme my, my to hráme po zemi,“ spieval skackajúci fanklub.

Potiaľto to znie dobre, však? Lenže „deň raz“, keď sa kríza progresívne hrajúcich Zlatých Moraviec konečne „raz zlomí“, nebol ani včera. Ani predtým, ani predtým... Jeden-jediný bodík z prvých 21 možných je mrazivé vysvedčenie.

V reportáži sa dočítate: čo sa Čerepkaiovi nepáčilo na Trenčanoch,

prečo si z penalty trúfol na vinkel,

ako lepšie ešte vie hrať Nsumoh,

akými lichôtkami Trenčín zasypal vionistov,

či Cifranič cíti dôveru klubu,

koho sme vybrali vionistom večera.

Veríte na (ne)šťastie?

Góly Kupusoviča, lacný (0:1) a výstavný (0:2), poslali Trenčín na špicu Niké ligy aj napriek nechytateľnej penalte Čerepkaia (1:1).

Ustál aj pasáže, v ktorých Požitavania určite nepôsobili ako predposledný tím tabuľky. Symbolickým klincom „trápenky“ bola zmárnená šanca Balaja v 94. minúte. Strelec si skryl hlavu do dlaní. Znovu sa však nevieme ubrániť dojmu, že tím by naňho mal hrať ešte viac.