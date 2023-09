Cedronský beh puncovala šampiónka (+FOTO)

Obľúbený dedinský beh má nový rekord v počte účastníkov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Trinástka vôbec nemusí byť nešťastná. Dôkazom je aj nedeľňajší Cedronský beh, ktorý pripravili občianske združenie Cedron Klub a obec Mojmírovce.

Bežci si pochvaľovali slnečné počasie a organizátori sa potešili rekordnej účasti. Na dvoch hlavných tratiach (7 km, 15 km) bežalo spolu 204 pretekárov, na detských behoch bola rekordná účasť 89 detí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Atmosféra na štarte 13. ročníka, ale aj počas behu bola výborná. Podujatie sa už začína dostávať do povedomia ľudí z regiónu, čo bolo cítiť aj počas behu, kedy ľudia povzbudzovali športovcov v každej obci, cez ktorú trať viedla (Mojmírovce, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová).

Po dobehnutí bežcov čakala zaslúžená odmena v podobe kofoly a chutného obeda v kaštieli Mojmírovce. Cedronský beh im pripomenie aj chutné víno od PD Mojmírovce, ktoré dostal každý dospelý bežec.

Absolútnymi víťazmi hlavných behov sa stali Martin Juran z Modry (pred jeho rýchlosťou sa musel skloniť domáci obhajca Adam Kĺbik), Žofia Naňová, na 7 km Gabriel Boroš a Zdenka Hezká.

Zdenka stretla svoj vzor

Slovenská reprezentantka Žofia Naňová zavítala do Mojmíroviec náhodou. „V sobotu cestou z Banskej Bystrice, kde sa konalo finále atletickej ligy, som sa zastavila u priateľov, ktorí bývajú v Mojmírovciach. Povedali mi o Cedronskom behu, a tak bolo rozhodnuté. Preteky boli veľmi dobre zorganizované, mne nič nechýbalo, možno len čerstvé nohy, keďže v sobotu som absolvovala tri štarty, ale i napriek tomu som si preteky v príjemnom tempe užila. Určite sa sem rada vrátim v plnej sile,“ prezradila úradujúca majsterka SR v štyroch disciplínach, ktorá deň predtým vybojovala s klubom Slávie STU majstrovský titul v súťaži družstiev žien.

Na polovičnej trati splnila rolu favoritky Zdenka Hezká. „V Mojmírovciach je to vždy super. Stretla som tu svoj vzor – Žofku, tak to ma najviac potešilo, lebo som to nečakala. Nedeľňajšie víťazstvo bolo moje tretie v priebehu troch dní. Časy som neriešila. Na Cedronskom behu vždy potešia pekné ceny, tak mu zostávam verná,“ usmiala sa veteránska bežkyňa z Tešedíkova.

„Tešíme sa, že toľko ľudí si k nám našlo cestu a užili si radosť z krásnej športovej nedele. Obrovská vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí opäť prišli a v rámci svojho voľného času prispeli k tomu, že sme mohli toto obľúbené bežecké podujatie zrealizovať,“ dodala Zuzana Hradická z organizačného štábu.

Z výsledkov vyberáme

15 km

Ženy do 40 rokov: 1. Žofia Naňová (STU Bratislava) 1:02:24, 2. Andrea Belzárová (AO Šaľa) 1:12:00, 3. Nina Ábelová (Nitra) 1:12:23.

Ženy od 40 rokov: 1. Martina Šranková (Nové Zámky) 1:14:06, 2. Nikoleta Kováčová (AC Nové Zámky) 1:15:13, 3. Sylvia Behúlová (Golianovo) 1:15:21.

Muži do 40 rokov: 1. Martin Juran (Modra) 53:58, 2. Adam Kĺbik (BK Duslo) 56:08, 3. Michal Červeňák (ŠK ŠOG Nitra) 57:36, 4. Ľuboš Brišš (Beh večernou Nitrou) 59:41.

Muži do 50 rokov: 1. Marek Kuťka (M. Chyndice) 59:17, 2. Peter Lužák (Trnava) 59:29, 3. Marian Gemmel (Cabaj-Čápor) 1:02:49.

Muži do 60 rokov: 1. Michal Lengyel (Nitra) 59:25, 2. Branislav Babiš (Šrobárová) 1:03:00, 3. Mário Ondriaš (AK Tlmače) 1:04:08.

Muži do 70 rokov: 1. Jan Cvičela (Kľačany) 1:07:51, 2. František Červenák (AC Stavbár Nitra) 1:09:52, 3. Dezider Šuhaj (Galanta) 1:15:03.

Muži od 70 rokov: 1. Justin Illéš (BK Corgoň Horša) 1:13:52.

7 km

Ženy do 40 rokov: 1. Alexandra Kačaliaková (Šaľa) 33:10, 2. Agata Babulic (Partizánske) 35:34, 3. Janka Tóthová (platon.sk) 37:08.

Ženy nad 40 rokov: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 29:56, 2. Jana Kleskeňová (AC Stavbár Nitra) 31:34, 3. Viera Királyová (AC N. Zámky) 34:03.

Muži do 40 rokov: 1. Gabriel Boroš (HAZZ N. Zámky) 26:23, 2. Juraj Andraško (Accenture Runners Club) 28:06, 3. Robert Miskolczi (Nové Zámky) 28:57.

Muži od 40 rokov: 1. Ján Klištinec (Šalgočka) 26:33, 2. Dušan Škerlanec (Nitra) 28:54, 3. Milan Furár (BK Duslo) 29:06.

Dorastenky: 1. Margaréta Valentová (AC N. Zámky/Domadice) 33:57.

Dorastenci: 1. Marián Gemmel (Cabaj) 31:22.

Víťazi detských behov: Andrej Baranski (Cabaj-Čápor), Kristína Tóthová (Duslo Šaľa), Timotej Ďuriš (Lehota), Ema Šprochová (Topoľčianky), Maximo Šimko (Cabaj-Čápor), Pia Rampašeková.