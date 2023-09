Šaľa privíta Talianky

Duslo sa vracia na európsku scénu.

Prvýkrát po 14 rokoch sa v európskom pohári predstavia hádzanárky Dusla. Ich súperom bude taliansky celok Cassa Ruale Pontinia. Obidva zápasy sa odohrajú v Šali – prvý v piatok 22. 9. o 18.00 h, druhý v nedeľu o 11.00 h.

„Vedenie klubu urobilo všetko pre to, aby sme boli úspešní. Je to pre nás niečo nové, bude to neznámy súper. Keď však hráme oba zápasy doma, chceme postúpiť. Iný cieľ si nemôžeme dávať,“ povedal tréner Peter Pčola.

Talianske družstvo odohralo v sobotu prvý zápas v tejto ligovej sezóne a vyhralo v Padove jasne 37:20.