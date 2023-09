Nováčikovské roky bývajú najkrajšie

Tréner Urban je s aktuálnym zložením kádra spokojný.

Kým jeho rovesníci si už užívajú dôchodok, Ľubomír URBAN stále srší energiou a jeho trénerské basketbalové kvality sú nepochybné. O návrat Nitry do extraligy sa zaslúžil levím podielom, a to nielen v pozícii kouča, ale aj nepísaného manažéra.

Ako ste spokojný s kvalitou a kvantitou kádra v tejto chvíli?

Teraz na sto percent. Kľúčom bolo dohodnúť sa s tými, ktorí tu posledné roky fungovali, to sa podarilo. Potrebovali sme sa posilniť na legionárskych pozíciách. Vymenili sme dvoch Američanov za novú dvojicu, plus prišiel skúsený Kotásek. V tomto momente máme maximum, čo sme mohli urobiť. Budeme čakať na signály, ktoré prídu v ostrých zápasoch extraligy.

Riešite aktuálne ešte jeden post legionára?

Dixon nespĺňal naše predpoklady, preto tu už nie je. Máme otvorené až dve miesta. Ja sa tomu nebránim, možno k tomu pristúpime. Ideme pomalými krokmi, vývojom. V našom tíme môžu vzniknúť viaceré otázky. Teraz sme ešte čerství, ale extraliga má svoje nároky, streda - sobota, je to 36 zápasov. Je pravdepodobné, že na tých hráčov, ktorí dochádzajú a majú zamestnanie, to bude príliš. My s tým musíme počítať. Dnes pravidelne trénuje osem hráčov, ostatní sa pridávajú. Z ôsmich chceme urobiť desať, neskôr dvanásť. Čiže sprofesionalizovanie kádra bude postupnou úlohou.

Ste nováčik ligy. Sú možné dva scenáre. Budete platiť nováčikovskú daň, alebo budete ťažiť z nováčikovského elánu. Čo je pravdepodobnejšie podľa vás?

Osobne si myslím, že veľa záleží, ako sa vytvára prostredie v klube. Vytvorili sme veľmi solídne podmienky na slovenské pomery, čo sa týka základne hráčov a ich zabezpečenia. Robíme to preto, že nechceme byť outsiderom. Keď hráč cíti, že príde do prostredia, kde sa všetci chcú niekam posúvať, tak je motivovaný a neprežíva z dňa na deň.

Niektorí hráči stratili na dva-tri roky kontinuitu s extraligou, ale máme takých hráčov v tíme, ktorí patrili k slovenskej špičke v extralige. Z tohto pohľadu teda nie sme nováčikom. Preto sme zobrali aj Kotáska, že hral v majstrovských Leviciach. Chceme využiť aj entuziazmus, ktorý nováčika vždy sprevádza. Viem, že extraliga bude ťažká. Uvidíme, prvé kontakty v zápasoch nás budú informovať, ako treba ešte posilniť družstvo. Každopádne, máme celý rok na to, aby sme sa zlepšovali. Príprava bola len šesťtýždňová, mužstvo ešte nie je zrelé. Chceme sa zdokonaľovať z týždňa za týždeň, od mesiaca k mesiacu.

Ľubomír Urban ďalej odpovedal aj na tieto otázky: * Sú Jordan a Nuhu lepší legionári ako Sutherlin a Park? * Ukazuje sa Kotásek ako vhodná akvizícia? * Trojky sú viac dôležité ako kedysi. Budú vaše výsledky dosť závislé na presnosti trojkovej streľby a máte takých hráčov? * Ktoré kluby považujete za favoritov ligy? * Čím by ste mohli pritiahnuť fanúšikov? * Aké ciele si dávate? * Vy ste hlavnou hybnou silou, ktorá dotiahla extraligu do Nitry. Čo je pre vás motiváciou? Prečo sa tomu toľko venujete?

