Milan Žiak chce priniesť pozitívnu emóciu

Skúsený rozohrávač by rád patril medzi opory, ale chce aj usmerniť mladších.

Milan Žiak svoju extraligovú kariéru v Nitre začínal a je pravdepodobné, že ju tu aj ukončí. „Návrat do Niké SBL určite vnímam pozitívne. Žijem a pracujem v Nitre. Už som s najvyššou súťažou veľmi nerátal, ale som rád, že sa našli ľudia a spôsob, ako sem extraligu znova priniesť,“ rozhovoril sa 34-ročný rozohrávač.

Počas sezóny absolvuje limitovaný počet tréningov. „Myslím si, že mi to tak bude vyhovovať. Dohodli sme sa tak. Viem trénovať aj individuálne. Uvidíme, či to bude na ligu stačiť, je to pre mňa výzva,“ zamýšľa sa.

Podľa Milana Žiaka aj ostatné kluby vnímajú comeback Nitry kladne. „Verím, že prinesieme čerstvý vietor. Tento tím zatiaľ vyzerá veľmi dobre. Chalani, ktorí nás posilnili zo zahraničia, majú svoju kvalitu. Sú mladí, talentovaní a mali by byť lídrami. Medzi opory by som chcel patriť aj ja, ale úspešný tím potrebuje lídrov viac. Ja verím, že presadzovať sa začnú aj mladší hráči,“ uvažuje bývalý reprezentant Slovenska.

Pod Zoborom dostal šancu ako 19-ročný v roku 2008. Dnes je v inej pozícii. „Keď som bol mladý, veľmi som si všímal, ako k nám pristupovali starší hráči. Viac mi vyhovoval ten pozitívny spôsob komunikácie. To sa snažím preniesť aj teraz na mladých. Povzbudiť, poradiť. Keď hráč spraví chybu, tak niekedy je dobré počkať a porozprávať sa s ním neskôr,“ zamýšľa sa rodák zo Žiaru nad Hronom.

Netají, že basketbal mu stále prináša radosť. „Aj keď rozvíjam všeobecnú fyzickú zdatnosť, basketbal je pre mňa odmalička športom číslo jeden. Dáva mi najviac energie a nechcel som sa ho vzdať. V prvej lige som sa udržal kondične, verím, že to prenesiem do extraligy. Teraz sedím na troch stoličkách - venujem sa podnikaniu, basketbalu a samozrejme rodine. Považujem sa však za človeka, ktorý toho musí mať viac. Momentálne mi to tak vyhovuje, len musím nájsť medzi tým rovnováhu. Všetci tri veci mi prinášajú radosť. Verím, že keď prinesiem túto emóciu, budem schopný pomôcť tímu,“ zakončil Milan Žiak