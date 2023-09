Celý rok na cestách. Nitrianka zbiera úspechy v konskom sedle

Minútka v parkúre je iba špička ľadovca.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Stena plná stužiek z pretekov, prestížny bratislavský úspech v životopise a vysoké pozície v jazdeckých rebríčkoch – to všetko je EMA BALKOVÁ. „Kone sú láska, naučili ma, že nikdy sa netreba vzdávať,“ vie Nitrianka, ktorá už v pätnástich skáče 130-centimetrové prekážky – a to je nesamozrejmý počin.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do sedla si prvýkrát sadla ako päťročná na ranči v Hosťovej u Ley Lacuškovej, v dvanástich si spravila súťažnú licenciu a v posledných rokoch o sebe vo svete parkúru dáva vedieť čoraz viac.

Reprezentovala na prestížnych skokových pretekoch CSIO Bratislava, kde Slovensko aj vďaka Balkovej trénerovi Dávidovi Horváthovi zaznamenalo svoj najväčší úspech v histórii. Z iných pretekov v hlavnom meste sa vrátila s piatimi stužkami. Po medailovej žatve na domácich šampionátoch skúša aj európske, súťažila na svetovom pohári v maďarskom Budapešti, v rakúskom Ebreichsdorfe finišovala piata z tridsiatich.

„Takmer celý rok trávim na cestách, súťažný kalendár sa snažím využiť naplno a za sezónu absolvovať okolo tridsať pretekov. Najlepšie sa mi jazdí na kobyle Samy, prvé úspechy sa mi spájajú s Artossom a rada mám aj Classica, na mojich miláčikov sa nedá hnevať. Ďakujem mame, otcovi, starým rodičom a sesternici za podporu,“ rozprávala Ema Balková, ešte nedávno slovenská „trojka“ v kategórii U18, teda medzi o tri roky staršími.

Dennodenne dochádza na tréningy do Dunajskej Lužnej, kde má ustajnené tri kone. Pod vlajkou klubu Hor-Jak SportHorses už obstála aj v medzinárodných konfrontáciách.



Minútka v parkúre je iba špička ľadovca.

„Jazdecký šport nie je ako hokejka, ktorú po tréningu zahodím do rohu. Je to azda najdrahší šport zo všetkých. Kone si vyžadujú dennodennú starostlivosť, preto moja veľká vďaka patrí ošetrovateľke Jane Jáchymovej. Samotný parkúr je náročný na kondíciu i rozmýšľanie, nebezpečný na zranenia, je dôležité chytiť správny rytmus a myslieť o päť krokov ďalej než kôň,“ hovorila Ema Balková, ktorú láka európsky šampionát v parkúre.

V januári sa chystá na trojtýždňové preteky do Španielska. Čerstvá prváčka na nitrianskom gymnáziu by jazdecký šport v budúcnosti rada spojila so štúdiom na univerzite.