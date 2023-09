V Matúškove sa bežalo v daždi

Víťazstvo v ženskej kategórii zostalo doma.

Matúškovský beh mal v sobotu na programe už svoj šiesty ročník. Tradičné podujatie, ktoré zviditeľňuje obec na športovej mape, zorganizovala miestna samospráva v spolupráci s občianskym združením DAM sport, štábu velili Miroslav Kontár a Zuzana Szabová.

Podujatie ovplyvnil stály dážď už počas detských pretekov, ale aj v hlavných behoch. Absolútnymi víťazmi na 12 km sa stali Ján Klištinec zo Šalgočky a Orsolya Hrubá (Galantská elita). Menej zdatní bežci odbehli len jeden okruh (4 km).

„Dnes sa išlo výborne aj vďaka počasiu. Po horúcom lete padol dobre dnešný dážď a ochladenie. Celý čas sa mi darilo držať tempo a potešilo aj povzbudzovanie. Pôvodom som Matúškovčanka, tak o to viac,“ vyznala sa v cieli Orsolya Hrubá.

Preteky moderoval Peter „Mano“ Tomič, ceny odovzdávala starostka a nechýbal ani čestný hosť, legendárny chodecký tréner Juraj Benčík.

Z výsledkov vyberáme

12 km

Muži do 40 rokov: 1. Matej Hrabinský (Slepčany) 45:43, 2. Matúš Šajbidor (Šoporňa) 47:11, 3. Branislav Pätnický (Top Hody) 52:21.

Muži do 50 rokov: 1. Ján Klištinec (Šalgočka) 43:56, 2. Roman Šlúch (Qscert) 45:59, 3. Tomáš Mrva (Gal. elita) 48:36.

Muži do 60 rokov: 1. Miroslav Ďuračka (Liga lanovka) 48:32, 2. Branislav Babiš (Šrobárová) 49:03, 3. Miroslav Nemeček (bernohy.sk) 50:15.

Muži od 60 rokov: 1. Dezider Šuhaj (Galanta) 55:58.

Ženy do 40 rokov: 1. Orsolya Hrubá (Gal. elita) 52:10, 2. Andrea Belzárová (AO Šaľa) 54:45, 3. Denisa Čirik (platon.sk) 1:01:51.

Ženy do 50 rokov: 1. Lenka Hudeková (Gal. elita) 55:35, 2. Sylvia Behulová (Golianovo) 56:48, 3. Martina Šramková (AC N. Zámky) 57:06.

Ženy od 50 rokov: 1. Margita Halászová (Lefuthat) 1:05:43.

4 km

Muži: 1. Ivan Šlúch (Qscert) 14:10, 2. Tamás Bukovský 14:15, 3. Martin Vaško (AK Bojničky) 15:00.

Ženy: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 15:46, 2. Denisa Gaberová 19:28, 3. Silvia Csernáková 19:48.

Nordic walking: - muži: 1. Ľubor Šajbidor (Šoporňa), ženy: 1. Denisa Klištincová.

Víťazi detských kategórií: Lukáš Garaj, Natália Tökölyová, Jakub Ontkoc, Ema Vyhnaliková, Samuel Grman, Kristínka Ontkocová.