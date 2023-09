Sprvu sa protestne nefandilo. Najhorší štart za dvadsať rokov uťalo srdiečko

Nitra za vydreté víťazstvo ďakovala brankárovi Kašíkovi.

Hokejisti Nitry si na prvé víťazstvo v sezóne počkali do štvrtého kola. (Zdroj: Miroslav Slávik)

„Vyhrávajte si, prehrávajte si, ale bojujte za Nitru!“ znelo z transparentu vítajúceho hokejistov v zimáku, v ktorom na prahu sezóny klesá návštevnosť (3 479 – 2 816 – 1 995).

Nuž, odkedy sa corgoni vrátili do extraligy (2003), len raz (2007) v prvých štyroch kolách získali menej bodov ako teraz (2).

V reportáži sa dočítate: prečo zrejme a ako dlho zimák nefandil,

čo na to povedali Švarný, Kašík a Hrnka,

čo na Hrnkovi vyzdvihol Švarný,

prečo hrdina predĺženia Gates doteraz nehral oslnivo,

pohľad do histórie: ako Nitra štartovala prvé štyri kolá.

Vydretý triumf

V nedeľu najprv „prežili“ mohutné pasáže Michaloviec, keď nevedeli vyhodiť puk z pásma a Kašíkovi mohli bozkávať lapačku. V tretej tretine zaťali zuby – ak to nešlo šikovnosťou, zapli bojovnosť a do výkonu primiešali povestné srdiečko. Dobre hrajúci Buček dôrazom vyrovnal (2:2) a Gates v predĺžení prestrelil Škorvánka (3:2).

„Nebol to oku lahodiaci hokej, no tešíme sa, že chlapci v sebe našli silu vydrieť víťazstvo. Aj s takým organizovaným súperom ako Michalovce,“ hodnotil Ivan Švarný, asistent trénera Stavjaňu.

„Na prvé tri zápasy sme sa ‚nevyprdli‘, bojovali sme. V piatok som priateľke napísal, že vzdávam trápenie a niekedy to jednoducho je tak, že sa nedarí. Hokej je krásny šport – dokáže ťa podusiť, no už v ďalšom zápase si šťastný. Michalovce hrali skvele, my sme dreli a mali šťastie,“ vravel Libor Kašík, ktorý 36 zákrokmi držal Nitru, aj keď miestami v obrane horela.

