Čarostrelec predal miešačky, kapitán šéfuje baru. Outsider ide hrať ako o život

DAC v Horných Salibách čaká historická návšteva a 17-ročný brankár.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

HORNÉ SALIBY. Dedina verzus mesto. Rozdiel piatich líg. Kto si podá euro na outsidera proti kvalitatívne odstrelenej Dunajskej Strede, môže vyhrať tridsať!

DAC prvýkrát od návštevy Močenku (2:0 v septembri 2014) hrá Slovnaft Cup v obci na Šaliansku či Galantsku, kde má plejádu fanúšikov. V Horných Salibách graduje ošiaľ, vychystali až päť parkovísk a šesť bufetov. Svoj stredajší (15.30 h) zápas storočia spoja s dekoráciou osobností 90-ročnej histórie klubu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vypredaný zápas storočia? Výnimočná dedina s motiváciou ako nikdy Čítajte

Obrusujú diamanty

Nováčik VI. ligy Juh stráca tri body na prvé Veľké Blahovo. Čerstvo vystupuje v rámci spoločného tímu s Tomášikovom. Kluby zo susedných obcí majú splynúť do chystanej Futbalovej akadémie Matúšova zem.

V Horných Salibách majú aspoň tretiu dorasteneckú ligu a druhú žiacku, čím sa môže pochváliť len šesť iných dedín na Slovensku (Podbrezová, Trebatice, Bernolákovo, Kotrčiná Lúčka, Oravská Jasenica, Kováčová).

V lete po rokoch zatrúbilo na veľké ambície aj áčko. Už s trénerom Patrikom Johancsikom. Nedávno ťahajúcim 36-zápasovú šnúru bez prehry s Gabčíkovom.

„Mal som aj treťoligové ponuky, no napokon ma presvedčila hornosalibská vízia. V klube budujú dlhodobý projekt, vie sa oprieť o kvalitnú prácu s mládežou, do pár rokov by mu svedčala štvrtá liga. Tím sme skladali prakticky nanovo, chalani sa stále iba spoznávajú. Máme veľa potenciálu, no naše diamanty ešte musíme obrúsiť a v zime priniesť posily,“ rozhovoril sa 33-ročný kouč.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Päť krajín v Horných Salibách Čítajte

Ako o život

Spoločný tím Horných Salíb a Tomášikova sa na stredajší šláger naladil mítingom s mentálnym koučom a remízou 0:0 v Malej Mači s béčkom Galanty. Zo Slovnaft Cupu už vyradil šiestoligové Topoľníky, treťoligové Veľké Ludince i piatoligové Štúrovo s exreprezentantom Kornelom Salátom.

„Akonáhle sme v pavúku pohára zbadali Dunajskú Stredu, okamžite sme všetko podriadili postupu. Troch súperov sme vyradili cez emócie, zápasy fantasticky oddreli, hrali ako o život. Tak to bude aj v stredu. Ideme si to užiť a získať si divákov, nech na nás chodia aj potom v lige,“ dodal Patrik Johancsik.

S FC DAC ako útočník vybojoval postup do prvej ligy (2013) a 19-krát ju hral za Petržalku a Banskú Bystricu. Za Dunajskú Stredu nastupuje jeho 10-ročný syn Maxim.

Radosť futbalistov Horných Salíb/Tomášikova. (zdroj: famz)

Žiari 17-ročný brankár

Tretie kolo Slovnaft Cupu bude sviatkom aj pre susedné Tomášikovo. Po titule v 7. lige ObFZ Galanta v lete splynulo do áčka s Hornými Salibami.

„Presne tak, z našej dediny tiež príde kopec divákov, bude plný dom,“ prezradil Tomášikovčan Erik Kaprinai, kapitán ambiciózneho šiestoligistu.

„Ide náš životný zápas, najdôležitejší v kariére! Mladí sa môžu ukázať. Nemáme strach, Dunajskej Strede nič nedarujeme. Stopercentne nás podcení. Máme veľmi kvalitných jednotlivcov, ale toto bude o kolektíve a srdci. Nášmu mužstvu verím. Rovnako trénerovi Johancsikovi - určite nás znovu dobre takticky pripraví, klobúk dole pred jeho prácou,“ dodal 33-ročný stopér, vzdialený príbuzný iba 17-ročného brankára Filipa Kaprinaia, ktorý už vychytal postupy na penalty cez favorizované Veľké Ludince a Štúrovo.

„Určite zvládne aj zápas s DAC-om. Psychicky aj výkonnostne,“ dodal Erik Kaprinai.

Návštevný rekord na futbale v Horných Salibách - 800 divákov na štvrtoligovom šlágri s Trsticami v roku 2002 - bude platiť iba do stredy. (zdroj: famz)

Raz za milión rokov?

Kapitán prevádzkuje bar a je vedúcim stavby, v šatni nájdete študentov i učiteľov a čarostrelec nedávno predal dve miešačky. Reč je o Vladimírovi Fujákovi – v sezóne už dvakrát krásne napálil priamy kop a dokopy dal šesť gólov. Vyštudovaný právnik vlastní aj e-shop pre kutilov.

„Prestup do Horných Salíb/Tomášikova sa mi vyplatil. Futbal sa tu robí s vášňou, projekt s akadémiou má hlavu i pätu,“ vravel 30-ročný Kysučan prisťahovaný na juh za školou i manželkou.

„Všetci sa tešia, bude to veľký sviatok pre celý región. DAC je na juhu futbalová modla. Za týždeň trénuje toľko, koľko my za mesiac, ale raz za milión rokov šiestoligista zdolá prvoligistu (úsmev). Nebezpeční sú Goure, Ramadan či Káčer a Veselovský, s ktorými som hral v Žiline, respektíve Šamoríne,“ prezradil Vladimír Fuják, krídelník s 210 druholigovými štartmi za Liptovský Mikuláš, Trnavu B, Zvolen, Banskú Bystricu a Šamorín.

V Horných Salibách však Dunajskú Stredu vyzvú aj ďalšie známe mená – bývalý prvoligový stopér Podbrezovej Ivan Minčič a niekdajší druholigový útočník Šamorína Peter Martinka.