Za zmoknutý beh má Stanleyho pohár

Potvrdilo sa, že beh je zážitkom v každom počasí.

Ísť? Neísť? Mnohí sa rozhodovali do poslednej chvíle. Niekoľkohodinový dážď pred štartom druhého ročníka Kláštorného behu neveštil nič dobrého.

Organizátori (Zoborský skrášľovací spolok a mesto Nitra) to však nevzdali a našli sa desiatky bežcov, ktorí si prišli v daždi odbehnúť 7 km po lesných chodníčkoch.

„Trať pretekov bola poriadne náročná. Z kopcov tiekla voda a zjazdy boli poriadne nebezpečné, ale nikto sa našťastie nezranil,“ zvestoval Roman Čejtei, ktorý dobehol v absolútnom poradí mužov na bronzovej priečke. „Po prvom okruhu som počul, ako som na celkovom treťom mieste, čo ma ešte viac nakoplo. Do cieľa som si to ale poriadne musel odmakať, keďže celý čas mi na chrbát dýchal Milan Furár. Našťastie, v zjazdoch som si vždy spravil náskok. Celkovo mám rád takéto počasie na bežeckých pretekoch, beží sa mi lepšie,“ doplnil Čejtei.

Celkovými víťazmi sa stali Šalianka Alexandra Belzárová a Jozef Čurlej , Košičan žijúci v Nitre. Odniesli si obrovskú trofej Putovný víťazný pohár Hypolita.

„Počasie bolo výnimočné, dostávalo sa dosť pod kožu pred behom a pri čakaní na vyhlasovanie. Obliekol som si nepremokavú fukerku kvôli budúcotýždňovému MMM v Košiciach. Keď ma uvidel na štarte Milan Furár v tielku, utrúsil trefnú poznámku na môj outfit v zmysle, či sa chystám behať ultra. Takže v skratke platí ľudová múdrosť: neexistuje zlé počasie, iba zle oblečení ľudia,“ rozhovoril sa Jozef Čurlej.

Veľmi pochválil organizátorov, ktorí vynaložili maximum úsilia, aby aj napriek počasiu vyfarbili úsmev na tvári všetkým účastníkom. „A tie gigantické trofeje za prvé miesto v absolútnom poradí, no nemám slov. „Stanleyho pohár“ za trail v dĺžke necelých 7 km, nuž na takýto štandard veru nie som zvyknutý z iných pretekov, dokonca ani tých zo série ultra,“ dodal s úsmevom spokojný víťaz, najrýchlejší zo 45 účastníkov hlavného behu.

Výťažok zo štartovného bude použitý na podporu aktivít Zoborského skrášľovacieho spolku a zachovanie ruín Zoborského kláštora.

Ženy do 30 rokov: 1. Alexandra Kačaliaková 35:39.

Ženy do 40 rokov: 1. Andrea Belzárová (AO Šaľa) 35:10.

Ženy do 50 rokov: 1. Jana Kleskeňová (AC Stavbár Nitra) 35:41.

Ženy do 60 rokov: 1. Alena Schneiderová (Preseľany) 48:56.

Muži do 30 rokov: 1. Filip Vaverka (Žilina) 33:20.

Muži do 40 rokov: 1. Tomáš Imre 30:21.

Muži do 50 rokov: 1. Jozef Čurlej (BK Furča Košice) 29:50.

Muži do 60 rokov: 1. Milan Furár (BK Duslo) 31:22.

Muži od 60 rokov: 1. Peter Gurina (Veľký Cetín) 39:47.

Víťazi mládežníckych kategórií: Filip Nemec, Paulína Nemcová (obaja Bežci spod Tribeča), Alexander Dvorák (ŠK Topoľčianky), Sára Kóňová (AC Stavbár Nitra), Leonard Ďurka, Max Mitchel (AK Bojničky).

Kompletné výsledky nájdete na www.kril.sk.